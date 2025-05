Nico Harrison skakal od sreče: nadarjeni Cooper Flagg pred vrati Dallasa

Kar 205 cm visoki branilec je letošnjo sezono odigral za univerzo Duke in prejel nagrado za najboljšega igralca v ligi. V povprečju je dosegel 19,2 točk, 7,5 skoka in 4,2 podaje na tekmo.

A sistem je izjemno kompleksen in Dallas je imel glede na 10. mesto na zahodu le 1,8 odstotka možnosti, da na koncu dobi pravico do prvega izbora.

Loterija za nabor NBA določa vrstni red 14 klubov pri izboru novih košarkarjev in je namenjena ekipam, ki se niso prebile v končnico. V ligi so se zavestno odločili, da ne bo odločal vrstni red v sezoni, saj želijo s tem preprečiti namerne poraze ekip, ki bi na ta način lahko prišle do boljšega položaja pri izboru.

Za navijače v Dallasu pa je novica vsekakor izjemna. Ekipa je lani igrala finale in na zadnji stopnički izgubila z Bostonom. Sledila so visoka pričakovanja, ki pa so se končala z odhodom Luke Dončića, in v Dallasu so ljubitelji košarke protestirali več tednov.

Drugi nabor bo pripadel ekipi San Antonio Spurs, tretji Philadelphia 76ers, sledita Charlotte Hornets in najslabša ekipa v sezoni Utah Jazz.