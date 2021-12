Kako je Dragić Lillardu pripravil dobrodošlico v NBA: 'Preprosto ubijal me je'

V zadnjih leti eden najboljših košarkarjev na planetu Damian Lillard je na priljubljenem družbenem omrežju Reddit pred kratkim odgovarjal na vprašanja navijačev. Razkril je zanimivo anekdoto, kako je na pripravljalni tekmi pred svojo prvo sezono proti Goranu Dragiću spoznal, da še zdaleč ni tako dober, kot si je mislil. "Preprosto ubijal me je," se je spominjal šestkratni udeleženec tekme vseh zvezd.

icon-expand Damian Lillard je poleti z ameriško reprezentanco osvojil naslov olimpijskega prvaka. FOTO: AP

Damian Lillard si je v noči na soboto na Redditu vzel čas za navijače in odgovarjal na številna zanimiva vprašanja. Med drugim na to, kakšen je bil njegov "dobrodošel v NBA" trenutek, ko je spoznal, da je prišel na višji nivo košarke. Organizator igre Portland Trail Blazers se je ob tem hitro spomnil na slovenskega asa Gorana Dragića, ki mu je v predsezoni leta 2012 zaželel prav posebno dobrodošlico. 'Počutil sem se povsem izgubljeno' "Bila je prijateljska tekma v predsezoni, tik potem ko sem bil izbran v ligo NBA. Igrali smo proti Phoenix Suns, njihov prvi organizator igre je bil Goran Dragić. Velikokrat sem ga videl igrati, a nanj takrat nisem gledal kot na Chrisa Paula ali Derricka Rosa. Gorana sem spoštoval, a nisem pričakoval, da bo proti njemu tako zahtevno igrati, kot sem pričakoval, da bo proti največjih zvezdam lige," je zanimivo anekdoto začel Lillard. "Od prve minute naprej me je 'ubijal'. Vodil je 'pick and roll' igro, zadeval mete za tri, prodiral pod obroč. Preprosto 'ubijal' me je. Sledila je minuta odmora in prvič v življenju sem se počutil popolnoma izgubljeno. Zdelo se mi je, kot da zadane vsak met, kot da je prehiter zame. Ko smo bili v obrambi, sem ga težko zadržal pred seboj. To je bil zagotovo moj 'dobrodošel v NBA' trenutek. Spoznal sem, da me tudi proti košarkarjem, ki morda niso na najvišjem, elitnem nivoju, čaka izjemno zahtevno delo," je o dvoboju s slovenskim organizatorjem igre še povedal ameriški zvezdnik.

Dragić se je pred sezono 2012/2013, ko je v ligo NBA prišel Lillard, ravno vrnil v Phoenix po dveh letih pri Houston Rockets. V sezoni 2011/2012 je za rakete dosegal 11,7 točke in 5,3 podaje na tekmo. Naslednja je bila zanj še boljša, saj je v povprečju dosegal skoraj 15 točk in več kot sedem podaj.

Phoenix je tisto tekmo na koncu dobil s 104:93. Dragić je na parketu v 30 minutah dosegel osem točk, devet podaj in pet skokov. Očitno pa je Lillardov spomin tudi že nekoliko zbledel, saj je "Gogi" takrat zgrešil oba meta za tri točke. Kljub temu so ga na spletni strani brightsideofthesun.com, kjer podrobno spremljalo sonca iz Phoenixa, izpostavili kot jeziček na tehtnici. "Dragić je z devetimi asistencami vodil svojo ekipo, Lillarda pa s 'posebno izobrazbo' vpeljal v ligo NBA," so zapisali. Tedaj 22-letni košarkar je bil edini, ki je dobil večjo minutažo od Dragića, in sicer je igral kar 35 minut. Izkazal se je s 15 točkami, s čimer je bil najboljši strelec svoje ekipe, in petimi asistencami.

Video posnetek Lillardovo izjave si lahko v angleščini ogledate tukaj