Duščak o slovesu od Reala: Izbrali smo pravilno odločitev

"Košarko sem začel igrati z osmimi leti. Oče je v Velikih Laščah, kjer smo takrat živeli, ustanovil košarkarsko šolo. Povabil me je na enega izmed treningov. Navdušil sem se nad košarko, in to je bil nekako začetek moje kariere," se je spominjal Duščak. "V Grosupljem sem se imel super. Tam sem se veliko naučil, predvsem pa sem se naučil vseh košarkarskih osnov, ki so mi pomagale v nadaljnji karieri. Lahko pa rečem, da je bil zame kar velik preskok iz majhnega kraja, kot so Grosuplje, v veliki Madrid k Realu."

Prihod Dana Duščaka iz vrst madridskega Reala v ljubljansko Cedevito Olimpijo je požel veliko zanimanja tudi v španskih medijih. Dnevnik MARCA je poročal, da je Olimpija uspela Realu "odvzeti slovesni biser", od katerega bodo v Ljubljani seveda v prihajajoči sezoni že takoj pričakovali zelo veliko. Sin nekdanjega slovenskega reprezentanta in člana Olimpije Slavka Duščaka je vtise strnil za klubski kanal na YouTubu.

'V državah nekdanje Jugoslavije se košarka igra z glavo'

Nato se je lotil svoje madridske avanture, kjer pravi, da je "resnično užival", čeprav priznava, da je bilo v španski košarki tudi veliko "divjanja".

"Prestop k Realu iz Madrida je bila zame velika nagrada za trud in delo v Grosupljem. V Madridu so me zelo lepo sprejeli. V Španiji sem resnično užival,"je nadaljeval Duščak. "Španska košarka se igra zelo hitro. Rekel bom, po domače, da je veliko 'divjanja'. V državah nekdanje Jugoslavije se košarka igra z glavo, kar mi zelo ustreza,"je prepričan košarkar, ki se je lahko v obdobju odraščanja vedno zanesel na očetove nasvete.

Golemac po sodelovanju z Zmagom Sagadinom 'pozna vse skrivnosti'

"Ko je oče igral košarko v dresu Olimpije, sem bil še majhen. Seveda pa imam doma kar nekaj fotografij, toda ne spomnim se obiskov tekem mojega očeta. Mi je pa dal oče veliko nasvetov, in mi hkrati pomagal na poti iz Real Madrida v Cedevito Olimpijo. Sam menim, da smo izbrali pravilno odločitev,"dodaja Duščak.

"S Cedevito Olimpijo sem podpisal prvo profesionalno pogodbo v karieri. Lahko sem resnično zadovoljen. V Ljubljani so mi ponudili zelo dobre pogoje za razvoj, zato sem tudi prišel. Moštvo vodi zelo dober glavni trener Jurica Golemac, ki je eden od najboljših trenerjev v širši regiji. Tudi ekipa je odlično sestavljena. Veselim se sodelovanja z Jako Blažičem, za katerim je odlična kariera. Nenazadnje je igral v številnih velikih evropskih klubih. V tem vidimo veliko prednost zame, saj se bom lahko veliko naučil. Jurica Golemac je v svoji karieri med drugim igral tudi pod vodstvom Zmaga Sagadina, ki v Sloveniji uživa največje možno spoštovanje. Golemac pozna vse skrivnosti, kako postati najboljši, in kako postati vrhunski športnik. V tem pogledu ima Jurica veliko prednost pred vsemi ostalimi glavnimi trenerji."

'Pred nami je vrhunska sezona'

Navijačem je obljubil "veliko energije, borbenost in igrivosti", obenem pa tudi to, da bo poskušal "igrati sproščeno" in na vsaki tekmi "dati vse od sebe".

"Preskok iz Madrida v Ljubljano ni bil tako težak, na življenje v slovenski prestolnici sem se že navadil. V Cedeviti Olimpiji so me zelo lepo sprejeli. Pred nami je vrhunska sezona. Navijači, komaj čakam, da se septembra vidimo v Stožicah. Upam, da se vidimo v čim večjem številu,"je sklenil Duščak.