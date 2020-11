Dan Duščak v slogu Dončića zadel praktično prek celega igrišča

Mladi slovenski talent Dan Duščak , ki si je izkušnje nabiral tudi v Španiji pri Real Madridu, je očitno v slogu Luke Dončića in Klemna Prepeliča pilil tudi mete s svoje polovice. Tokrat je s to noro trojko, ki si jo lahko ogledate v spodnjem videu, morda celo 'presegel' precej izkušenejša Dončića in Prepeliča. Ocenite sami ...

Za Duščaka so bile na tekmi z Borcem, na kateri je igral 11 minut, to edine tri točke. Ob tem je v statistiko vpisal še en skok in eno ukradeno žogo. Najboljši strelec ljubljanske zasedbe je bil sicer ponovnoJaka Blažič, ki se je podpisal pod 23 točk, k temu pa je dodal še osem skokov in štiri podaje, s čimer si je prislužil statistični indeks 29.