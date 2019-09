Dan, ko so Španci z 2:0 premagali Jugoslavijo ‒ na košarkarski tekmi

Španci so dobili prvo tekmo letošnjega prvenstva, po uvodnih težavah so zanesljivo odpravili Tunizijo (101:62). V torek se prvenstvo s prenosi na Kanalu A in VOYO nadaljuje ‒ skupaj bomo pospremili tekmi med Črno goro in Novo Zelandijo (9.50) ter Združenimi državami Amerike in Turčijo (14.20).

Prvo svetovno prvenstvo v košarki, ki se je leta 1950 odvilo v Argentini, so tako kot denimo premierno svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga je 20 let prej gostil sosednji Urugvaj, zaznamovali izjemna nedostopnost oziroma težave s potovanji. Tudi zato so nekatere reprezentance na turnir, ki so ga v celoti odigrali v središču Buenos Airesa v večnamenski dvorani Luna Park, prišle s posebnim povabilom. Težave z (ne)dostopnostjo sosednje celine so imeli predvsem Azijci, ob odsotnosti katerih so priložnost dobili Ekvador, Španija in Jugoslavija, medtem ko je iz političnih razlogov svoj nastop odpovedal Urugvaj, ki ga je nadomestil Peru.

Jugoslovanski obisk Južne Amerike se ni razpletel po željah vodstva ali navijačev. Čeprav se je Nebojša Popović, ki je bil takrat kapetan in celo selektor reprezentance v enem, vpisal v zgodovinske knjige kot prvi strelec v zgodovini svetovnih prvenstev, saj je dosegel uvodni koš oziroma prosti met na dvoboju s Perujem, se je že uvodni obračun končal s porazom (27:33). "Plave" je nato premagal še Čile (24:40), na prvi tekmi za razvrstitev od sedmega do desetega mesta pa še Ekvador (40:45). Ko je bil Peru ob Jugoslovanov po dveh podaljških boljši še drugič (46:43), je to pomenilo, da se bosta za predzadnje mesto udarili dve od treh evropskih reprezentanc na turnirju: jugoslovanska in španska.

Kvalifikacije (tudi) na betonskem igrišču v Nici

Španci, ki so prikazali dobre predstave v kvalifikacijah v Nici, kjer je na takrat še betonskem igrišču na trgu Charlesa de Gaulla nepozaben koš proti Belgiji dosegel Joan Ferrando, so v Argentino pripotovali prek Lizbone, Dakarja, Natala in Ria de Janeira. V ekipi je bilo vsega deset košarkarjev, se spominja madridski dnevnik AS. Skupaj s Španci so potovali tudi Francozi in takratni predsednik Mednarodne košarkarske zveze (Fiba) William Jones, a vzdušje na številnih letih najverjetneje ni bilo najbolj prijateljsko.

Španska reprezentanca iz 40. in 50. let prejšnjega stoletja: