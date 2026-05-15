Dan odločitve v Beogradu: zmaji po polfinalno vozovnico proti Zvezdi

Olimpija je v polfinalni fazi regionalnega tekmovanja zadnjič nastopala v sezoni 2022/23, ko je bil z 2:1 v zmagah boljši Zvezdin večni tekmec Partizan. Ljubljančani v zadnjih letih pod taktirko Zvezdana Mitrovića doživljajo pravi preporod, kar kaže tudi zadnja tekma proti Srbom, ko so zmaji pokazali veliko mero izkušenosti in neutrudljivosti. Evroligaš je v Stožicah vodil že za ogromnih 21 točk, a varovanci markantnega Črnogorca so srečanje uspeli spreobrniti v svoj prid.
V srbsko prestolnico so zmaji odpotovali v celotni zasedbi, a sta pod vprašajem nastopa kapetana Jake Blažiča in DJ-a Stewarta. Američan je bil skupaj s svojim rojakom Umojo Gibsonom najbolj strelsko razpoložen na torkovem srečanju, dosegel je 20 točk, Gibson pa šest več, s čimer je bil najboljši strelec na parketu. "Velike zasluge za zmago na drugi tekmi pripadajo fantom, ki so v drugem polčasu začeli v peterki. Prav oni so postavili temelje naši igri, ki nas je na koncu pripeljala do zmage. Kot ekipa smo opravili vse, kar je bilo potrebno, in prav zato smo prišli do uspeha. Želeli smo pripraviti poseben večer za naše navijače in veseli smo, da nam je to uspelo," je pred odločilno tekmo povedal Gibson.
Obe ekipi sta do zdaj veliko več pokazali v napadu kot v obrambi. O zmagovalcu bodo v Beogradu odločale podrobnosti, česar se zaveda tudi Mitrović: "Ključ do zmage na tretji tekmi bo zagotovo kakovostna predstava. Zanimivo je, da smo na obeh uvodnih tekmah v napadu prikazali boljšo igro kot v obrambi. Proti Crveni zvezdi smo v tej seriji skupaj dosegli že več kot 180 točk. Upam, da ekipa ne bo preveč obremenjena, saj bodo o razpletu tretje tekme odločale številne podrobnosti – od borbenosti do kriterija na parketu."
Črnogorcu, ki je bil izbran za najboljšega trenerja v letošnji sezoni jadranske lige, je jasna pomembnost zmage na drugi tekmi: "Da se vrneš po zaostanku 21 točk in prideš do zmage, se zgodi res redko. Prejel sem tudi informacijo, da se je to zgodilo prvič v zgodovini končnice lige ABA. S psihološkega vidika je to zagotovo zelo pozitivno, zato upam, da bodo igralci v petek na parket stopili še bolj samozavestni. Zavedamo se, da je Zvezda favorit, ne le na tej tekmi, ampak tudi za osvojitev naslova prvaka lige ABA. Kljub temu bomo skušali izkoristiti svoje priložnosti, tako kot nam je to uspelo na prvih dveh tekmah serije."
