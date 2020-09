Dan slovenske košarke v spomin na zlate istanbulske junake

Danes minevajo tri leta, odkar je slovenska članska reprezetanca osvojila naslov evropskega košarkarskega prvaka. Pod vodstvom selektorja Igorja Kokoškova so slovenski košarkarji v velikem finalu Eurobasketa v Istanbulu premagali Srbijo (93:85) in se okitili z zlatom. To so bili nepozabni dnevi za slovenske navijače, ki so množično drli na zaključne boje Eurobasketa. Tako je 17. september zapisan v zgodovino z zlatimi črkami in Košarkarska zveza Slovenije (KZS) je ta dan proglasila za Dan slovenske košarke. To je prva košarkarska medalja v članski konkurenci,

Zanimivo je, da imajo Slovenci v rokah še vedno evropsko žezlo, predvsem zaradi prenovljenega sistema tekmovanj in tudi novega koronavirusa, in tako bo še do jeseni leta 2022, ko je načrtovano naslednje EP. Z zlatom se je od reprezentančnega dresa poslovil Goran Dragić, ki sedaj blesti v končnici lige NBA z Miamijem, a ima primernega naslednika. Luka Dončić, ki je bil v Turčiji najmlajši član izbrane vrste, je blestel že v Istanbulu, od takrat pa je še izjemno napredoval in je sedaj eden vodilnih zvezdnikov lige NBA.

Dragić je bil izbran za najkoristnejšega igralca prvenstva (MVP), Dončić pa je bil uvrščen v prvo peterko šampionata (v njej je bil tudi Dragić, pa Rus Aleksej Šved, SrbBogdan Bogdanović in Španec Pau Gasol). V reprezentanci si je zlato takrat prislužilo naslednjih 12 reprezentantov: Goran Dragić, Luka Dončić, Anthony Randolph, Matic Rebec, Aleksej Nikolić, Klemen Prepelič, Edo Murić, Jaka Blažič, Gašper Vidmar, Saša Zagorac, Žiga Dimec in Vlatko Čančar.

Na ta dan se v Sloveniji začne nova košarkarska sezona in KZS jo bo letos uvedla s superpokalno tekmo med novomeško Krko in ljubljansko Cedevito Olimpijo. KZS, ki letos praznuje 70. obletnico delovanja, bo v Kranju, kjer bo na sporedu omenjena tekma, izročila priznanja in nagrade posameznikom za prispevek k razvoju slovenske košarke. KZS je tudi pozvala navijače, da tako kot prejšnja leta, košarkarski praznik obeležijo na ta način, da oblečejo košarkarski dres slovenskih junakov.