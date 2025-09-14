Danes bomo dobili novega evropskega prvaka

Turčija je v polfinalu deklasirala Grčijo, Nemčija pa je bila boljša od Finske. Pred tem so Nemci v četrtfinalu izločili Slovenijo, kar je bila zanje doslej najbolj tesna in napeta tekma na tem prvenstvu.

V finalu se bosta drugič v tem stoletju na EP pomerili ekipi, ki na turnirju še nista izgubili. Nazadnje se je to zgodilo 2003 v Stockholmu, kjer je bila na koncu Litva boljša od Španije.

Zanimiva bo tudi tekma za tretje mesto ob 16. uri. Grčija ima pet medalj z evropskih prvenstev, zadnjo, bronasto, pa je osvojila 2009 v Katovicah, ko je bila boljša od Slovenije s 57:56. Finska bo prvič v zgodovini igrala tekmo za medaljo na velikih tekmovanjih.

Zadnji dan EP bodo znani tudi najboljši posamezniki turnirja. Luka Dončić bo s povprečjem 34,7 točke na tekmo zanesljivo prvi strelec prvenstva, verjetno pa bo dobil tudi mesto v peterki prvenstva.

Luka Dončić je bil prvi strelec tudi zadnjega svetovnega prvenstva v Manili 2023, na štirih velikih tekmovanjih, ki se jih je do sedaj udeležil s Slovenijo, pa je bil trikrat izbran v prvo peterko - EP 2017, OI 2021 in SP 2023. Med nagrajenci ni bil le na eurobasketu 2022.