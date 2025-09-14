Svetli način
Danes bomo dobili novega evropskega prvaka

14. 09. 2025

Košarkarji Nemčije in Turčije se bodo danes ob 20. uri pomerili v finalu evropskega prvenstva v Rigi. Za Nemce bo to tretji finale na eurobasketih in priložnost za drugi naslov po 1993, za Turke pa drugi finale po letu 2001, ko so morali sredi Istanbula priznati premoč ZR Jugoslaviji.

V finalu se bosta drugič v tem stoletju na EP pomerili ekipi, ki na turnirju še nista izgubili. Nazadnje se je to zgodilo 2003 v Stockholmu, kjer je bila na koncu Litva boljša od Španije.

Turčija je v polfinalu deklasirala Grčijo, Nemčija pa je bila boljša od Finske. Pred tem so Nemci v četrtfinalu izločili Slovenijo, kar je bila zanje doslej najbolj tesna in napeta tekma na tem prvenstvu.

Nemčija je na poti do finala evropskega prvenstva v četrtfinalu premagala Slovenijo.
Zanimiva bo tudi tekma za tretje mesto ob 16. uri. Grčija ima pet medalj z evropskih prvenstev, zadnjo, bronasto, pa je osvojila 2009 v Katovicah, ko je bila boljša od Slovenije s 57:56. Finska bo prvič v zgodovini igrala tekmo za medaljo na velikih tekmovanjih.

Zadnji dan EP bodo znani tudi najboljši posamezniki turnirja. Luka Dončić bo s povprečjem 34,7 točke na tekmo zanesljivo prvi strelec prvenstva, verjetno pa bo dobil tudi mesto v peterki prvenstva.

Luka Dončić je bil prvi strelec tudi zadnjega svetovnega prvenstva v Manili 2023, na štirih velikih tekmovanjih, ki se jih je do sedaj udeležil s Slovenijo, pa je bil trikrat izbran v prvo peterko - EP 2017, OI 2021 in SP 2023. Med nagrajenci ni bil le na eurobasketu 2022.

