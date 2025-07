Daneu podaljšal sodelovanje z Olimpijo

Žiga Daneu , ki izhaja iz priznane košarkarske družine – njegov oče je Jaka Daneu, dedek pa legendarni Ivo Daneu – je že od mladih let del sistema Cedevite Olimpije. Vmes se je kalil še pri ljubljanski Iliriji in domžalskih Kansai Helios, pred začetkom tekmovalne sezone 2024/25 pa se je vrnil v ljubljanski klub, kjer je dobil priložnost tako v BKT EuroCupu, kot tudi AdmiralBet Ligi ABA, postal pa je tudi najkoristnejši igralec slovenskega Superpokala.

Z dobrimi igrami si je Daneu prislužil vabilo v slovensko moško člansko reprezentanco, za katero je v kvalifikacijah za EuroBasket 2025 zaigral na štirih uradnih tekmah. " Zadovoljni smo, da smo se z Žigo Daneuom dogovorili za podaljšanje pogodbe. Žiga je pomemben del naše ekipe, s svojo predanostjo pa veliko prispeva k razvoju ekipe in kluba. Veselimo se nadaljnjega sodelovanja in verjamemo, da bo še naprej uspešno branil barve Cedevite Olimpije, vsekakor pa od njega v naslednji sezoni pričakujemo še več, kot je prikazal v sezoni, ki je za nami ," je ob naznanitvi podaljšanja pogodbe z 22-letnim košarkarjem za uradno spletnostran ljubljanskega kluba povedal športni direktor Cedevite Olimpije Chechu Mulero .

" Žiga je v pripravljalnem obdobju in na začetku sezone deloval in igral zelo dobro, kar smo lahko vsi videli tudi na Superpokalu, kjer je prejel nagrado za najkoristnejšega igralca. Žal se je na prvi tekmi v Železniku pripetila nesrečna poškodba, zaradi katere je le stežka znova našel pravi ritem. Kljub temu si je s trdim delom na treningih in individualnimi prizadevanji priboril mesto v slovenski članski reprezentanci. V naslednji sezoni od Žige vsi pričakujemo veliko, predvsem pa, da pokaže še več, kot je pokazal v minuli sezoni ," je ob podaljšanju pogodbe z Daneuom povedal glavni trener članske ekipe Zvezdan Mitrović.

" Počutim se odlično. Veselim se naslednje sezone, saj je zagotovo želja vseh, da pokažemo še večjo zagretost in dosežemo še več uspehov. Obenem upam, da bodo tudi navijači z veseljem prihajali v Stožice, tako kot je bilo to v drugi polovici minule sezone ," je ob podaljšanju pogodbe s Cedevito Olimpijo za spletno stran cedevite Olimpije povedal Žiga Daneu.

Žiga Daneu je v sezoni 2024/25 zaigral na 19 tekmah regionalne lige in devetih tekmah Evropskega pokala. V slednjem je na parketu v povprečju preživel malo manj kot devet minut in dosegal 1,4 točke ter 1,1 skok, na regionalni sceni pa je dosegal 1,0 točko in 1,2 skoka na tekmo v 6,6 minutah igre. Na slovenskem Superpokalu v Laškem je lanskega septembra ob popolnem metu iz igre (5/5 za dve, 2/2 za tri) dosegel 16 točk in zbral tri skoke.

Daneu je dres Olimpije uspešno nosil tudi v končnici državnega prvenstva, kjer je dobil več priložnosti za igro – v četrtfinalu proti GGD Šenčurju je v povprečju dosegal 11,5 točke ter 6,0 skokov na tekmo, v polfinalu proti Podčetrtku je dosegal 6,0 točk, v finalu proti Krki pa 2,5 točke na tekmo. V sezoni 2024/25 je Žiga z ljubljanskim klubom osvojil vse tri državne lovorike.