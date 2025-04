Daneu: Tekmo proti SC Derbyju lahko dobimo le z resnim pristopom

Košarkarji Cedevite Olimpije v okviru regionalne lige ABA gostujejo v Podgorici, kjer se bodo v 28. krogu pomerili z zasedbo SC Derby. Slednja je v zadnjem obdobju močno dvignila raven forme, zato previdnost v taboru zmajev ne bo odveč. Na to opozarjata tudi Žiga Daneu in strateg Ljubljančanov Zvezdan Mitrović, ki verjameta, da bi ob resnem pristopu novi točki morali romati v slovensko prestolnico. Prenos tekme na Kanalu A IN VOYO od 18.55 naprej.