Gallinari rekordno na tekmi z Atlanto

Košarkarji Utah Jazz, najboljša ekipa sezone, so doma nadigrali branilce naslova Los Angeles Lakers s 114:89. Ti so klonili četrtič v seriji in so zdaj tretja ekipa lige, pred njimi so tudi mestni tekmeci Clippers. Jazz imajo 26 zmag in so s šestimi porazu edini brez dvomestnega števila v tem statističnem elementu lestvice.

Lakers so za tekmo zvezd izgubili tudi poškodovanega Anthonyja Davisa, nadomestil ga bo igralec Phoenix Suns Devin Booker, je sporočila NBA, ki je objavila tudi seznam tekem v drugem delu sezone 2020/21, ki bo potekala med 10. marcem in 15. majem.

Izidi:

Indiana Pacers - Golden State Warriors 107:111

Atlanta Hawks - Boston Celtics 127:112

Cleveland Cavaliers - Houston Rockets 112:96

Miami Heat - Toronto Raptors 116:108

(Goran Dragić 15 točk, 3 podaje, 2 skoka v 21 min. za Miami)

Chicago Bulls - Minnesota Timberwolves 133:126 (podaljšek)

New Orleans Pelicans - Detroit Pistons 128:118

Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs 102:99

Phoenix Suns - Charlotte Hornets 121:124

Utah Jazz- Los Angeles Lakers 114:89