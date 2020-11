Šarić še tri leta v Phoenixu

Goran Dragić in Dario Šarić

Dario Šarić, sin nekdanjega legendarnega košarkarja Šibenke Predraga, je v minuli sezoni v dresu zasedbe iz Arizone v povprečju dosegal 10,7 točke, 6,2 skoka in 1,9 podaje na tekmo.

Krilni 208 cm visoki košarkar je pred tem igral za Philadelphio in Minnesoto, v domovini za Zrinjevac, Zagreb, Dubravo in Cibono, med letoma 2014 in 2016 pa tudi za turški Anadolu Efes.