David Blatt zbolel za multiplo sklerozo

"Včasih ti življenje na pot vrže stvari, ki nimajo ne rime ne razloga. V teh trenutkih je na tebi, da prepoznaš, da je treba povleči poteze, ki dodobra preizkusijo tvoj karakter,"je zapisal Blatt v odprtem pismu ekipi.

Nekdanji trener NBA pri Cleveland Cavaliers je dejal, da je takoj začel poseben režim vadbe, s katerim se bori proti bolezni."Po poklicu sem trener in moja naloga je, da vodim, učim in navdihujem ljudi," je zapisal Blatt: "Srečo imam, da imam na voljo odlične zdravnike in fizioterapevte ter tudi vodstvo ekipe, ki sprejema moje težave in mi jih pomaga premagovati." Blatt je še dodal, da za zdaj vzrok te avto-imunske bolezni še ni znan, prav tako zanjo ni zdravila.