Davis kritičen do Howarda: Lahko mu je govoriti iz dvorca za 20 milijonov

Kyrie Irvingže tako ni med najbolj priljubljenimi posamezniki v ligi NBA. Takoj po informacijah, da je na videokonferenci s kolegi in kolegicami iz lige NBA oziroma WNBA dejal, da "mu nekaj smrdi" in da je pripravljen "izgubiti vse", pa so se pojavili očitki, da mu je s pogodbo, ki mu bo v naslednjih letih skupno navrgla 141 milijonov dolarjev (124,58 milijona evrov), izredno lahko postavljati ultimate. Ob njegovi napovedi so z ušesi zastrigli predvsem tisti, ki na sezono zaslužijo precej manj, po nekaterih ocenah bi bil tako imenovani "lockout" v trenutnih razmerah, ki jih je še poslabšala pandemija covida-19, katastrofalen za tiste z nižjimi plačami, medtem ko si v karavani NBA kruh seveda služi še veliko več ljudi, ki morda nikoli sploh ne stopijo na parket.

Denarja za plače bo v sezoni 2020/21 izredno malo, pod vprašajem pa so tudi televizijske pravice in izpad prihodkov, ki ga bo s seboj prineslo igranje pred praznimi tribunami. Nazadnje je stališče Irvinga podprl tudi zvezdnik Los Angeles Lakersov Dwight Howard. Hitro se je sicer z bolj nevtralno izjavo oglasil njegov agent Charles Briscoe, saj je Howard predstavil povsem nasproten pogled s tistim, ki ga zagovarjajo njegovi delodajalci iz Kalifornije s prvim zvezdnikom lige LeBronom Jamesomna čelu.

'Bo res daroval ves svoj denar?'

Zdaj se je nad Howardom in Irvingom znesel še nekdanji član Jezernikov Ed Davis, ki zdaj igra za Utah Jazz. Zatrdil je, da v popolnosti podpira gibanje za enakopravne pravice temnopoltih (tako imenovani Black Lives Matter, op. a.),

"Nekdo kot je Kyrie zlahka govori, da bo daroval ves svoj denar za družbene reforme, toda ... Bo to res storil? Dwightu Howardu je lahko govoriti, da nam ni potrebno igrati, ko pa je v Atlanti v svojem 20 milijonov dolarjev vrednem dvorcu," je The Scorecitiral Davisa. "Nekateri igralci potrebujejo denar, da lahko vzdržujejo svoje družine in takšne stvari,"je nadaljeval (krilni) center ekipe iz Salt Lake Cityja.

Reševanje mlajše generacije

Howard, ki je nekoč igral tudi za ekipe Orlando Magic, Houston Rockets, Atlanta Hawks, Charlotte Hornets in Washington Wizards, je sicer po zaslužku v karieri na visokem četrtem mestu med še aktivnimi košarkarji. Po ocenah v medijih bo Davis zaradi prekinitve tekmovanja ob okoli 30 tisočakov, njegova letna plača pa znaša pet milijonov evrov. Vodstvo lige je odvzelo nekaj odstotkov zaslužka vsem košarkarjem, Davis pa vztraja, da z besedami, da nekateri potrebujejo denar, ne misli nujno nase.

"To pravi tip, ki v NBA igra deseto leto. Sem pri koncu kariere in zaslužil sem dovolj denarja, zato res ne gre za to. Bolj se gre za prihodnost igralcev, kot je (njegov soigralec pri Utahu, op. a.) Donovan Mitchell, ki bi lahko dobil pogodbo za 160 milijonov dolarjev (141,31 milijona evrov, op. a.), če pa bodo mejo znižali, bi lahko dobil le 90 milijonov (79,51 milijona evrov, op. a.)," je še povedal Davis.

"Če ne bomo igrali, potem resnično mislim, da obstaja možnost, da ne bomo igrali niti naslednje leto. Menim, da to moramo storiti, da bi rešili ligo in vse ljudi, ki prihajajo za nami,"je dodal 31-letni košarkar iz Washingtona.