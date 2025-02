Davis je laskal: To, da me je Harrison izbral, samo dokazuje njegovo vero vame

OGLAS

Odločitev ekipe, da pošlje 25-letnega slovenskega talismana Luka Dončića v Lakers v zameno za Davisa, ni bila dobro sprejeta v Teksasu. Navijači teličkov so bili šokirani in jezni. Dončić je popeljal Maverickse do finala lige NBA v lanski sezoni in je bil od prihoda v to mesto simbol preporoda franšize. Zato je bilo ogorčenje navijače ob njegovi presenetljivi selitvi, brez njegove vednosti, velikansko. Nekateri najbolj zvesti oboževalci slovenskega zvezdnika so bili povsem obupani in strtega srca ter so celo uprizorili zaigrani pogreb pred hramom Mavsov, American Airlines centrom.

Anthony Davis FOTO: AP icon-expand

Davisova prva uradna novinarska konferenca po prihodu v Dallas je bila zato predvsem v znamenju opravičevanja. "Zelo dobro razumem. Šlo je za posel in zavedam sem, kdo je bil Luka in kaj je pomenil za to franšizo, za mesto," je dejal Davis v petek, ko so ga uradno predstavili v Dallasu.

"Tega ne bom nikoli omalovaževal, saj sam dobro vem, kaj sem pomenil mestu LA. Zato nisem presenečen nad odzivom navijačev in odzivom mesta, v katerega sem prišel. Toda moja naloga je, da pridem na parket in igram košarko ter naredim, kar moram narediti, in dam navijačem upanje in zagotovilo, zakaj me je generalni menedžer Nico Harrison pripeljal sem."

Davis, ki je imel ob menjavi težave s poškodbo trebušne mišice, naj bi za Mavs debitiral že na sobotni domači tekmi proti Houston Rockets. Klay Thompson, ki se je Dallasu pridružil lani ob menjavi z Golden State Warriors, je dejal, da je v ekipi trenutno "čudno" vzdušje. V Dallasu poteka spletno zbiranje sredstev, navijači so do petka zbrali več kot 40.000 dolarjev za postavitev panojev, s katerimi želijo izraziti protest proti lastnikom in vodilnim v ekipi.

Primerjava: Luka Dončić vs. Anthony Davis FOTO: Sofascore.com icon-expand

"Ne vem, kakšen bo odziv navijačev na tekmi, vendar na to ne morem vplivati," je dejal Davis. "Na tisto, kar lahko vplivam, je da igram in pomagam ekipi zmagati na košarkarskih tekmah in pomagam ekipi narediti vse, kar lahko." Harrison je kot razlog za sklenitev dogovora izpostavil Davisovo odličnost v obrambi.

Petkratni izbranec najboljših obrambnih peterk v ligi NBA v povprečju dosega 25,7 točke, 11,9 skoka in 2,1 blokade na tekmo. "To, da me je Nico izbral, samo dokazuje njegovo vero vame in to, kar lahko naredim na parketu," je dejal Davis. "Moja naloga je, da vsak večer naredim to, kar se pričakuje, in da tudi Mavs narod verjame v to. Navdušen sem nad izzivom," je dejal.

Luka Dončić FOTO: AP icon-expand

Slovenski as Luka Dončić, ki okreva po poškodbi mečne mišice, se je sicer že predstavil v Los Angelesu ter navijačem jezernikov, ki z velikim navdušenjem pričakujejo, da bo prvič na tekmi nosil dres kalifornijske franšize.