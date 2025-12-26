Naslovnica
Košarka

Davis vse bližje odhodu, a je znova poškodovan

Dallas , 26. 12. 2025 19.58 pred 1 uro 3 min branja 2

Avtor:
J.B.
Anthony Davis

Košarkarski zvezdnik Anthony Davis, ki so ga prvega februarja v zameno za Luko Dončića iz Los Angeles Lakersov poslali k Dallas Mavericksom, je znova poškodovan in bo izpustil vsaj nekaj tekem. Vedno bolj se sicer govori, da bo 32-letnik že v tej sezoni menjal moštvo.

Anthony Davis je spet poškodovan.
Anthony Davis je spet poškodovan.
FOTO: Profimedia

Šest tednov pred koncem roka za menjave v ligi NBA je Anthony Davis prejel spodbudne novice glede poškodbe dimelj, ki jo je utrpel ob božičnem porazu Dallas Mavericksov proti Golden State Warriorsom.

Po poročanju novinarja ESPN Shamsa Charanie naj bi Davis, ki je označen kot ena pomembnejših tarč na prestopnem trgu, zaradi blažjega natega dimelj izpustil le nekaj tekem.

32-letnik je četrtkovo tekmo zapustil v drugi četrtini, pri čemer so Mavericks uradno sporočili, da gre za krče v desni dimlji.

Čeprav navijače Dallasa veseli, da se je njihov zvezdnik izognil hujši poškodbi, gre za še enega v vrsti zapletov za desetkratnega udeleženca tekme vseh zvezd, kar pod vprašaj postavlja njegovo prihodnost v teksaškem mestu.

Največ zanimanja za Davisa naj bi doslej pokazali Toronto Raptors in Atlanta Hawks, vendar Dallas postavlja visoko izhodiščno ceno, hkrati pa trenutno zanj ne obstaja izrazito širok trg. Kot morebitna destinacija se v zakulisju omenjajo tudi Detroit Pistons.

"Davisovo tržno vrednost je težko natančno oceniti. Ko je na parketu, predstavlja izjemno vplivno silo na obeh straneh igrišča, tako v napadu kot v obrambi. Ključna težava pa ostaja njegova razpoložljivost, saj se v zadnjem obdobju sooča s številnimi poškodbami," so zapisali pri Bleacher Reportu.

Izpustil dve tretjini vseh tekem

V skoraj 11 mesecih, odkar je bil v Dallas pripeljan v odmevni menjavi za Luko Dončića, je nastopil na 25 od možnih 65 tekem. Novembra je zaradi poškodbe mečne mišice izpustil kar 14 zaporednih srečanj.

Če k temu prištejemo še izdatno pogodbo – v sezoni 2026/27 bo prejel 58,5 milijona dolarjev, za sezono 2027/28 pa ima opcijo podaljšanja v višini 62,8 milijona dolarjev – je razumljivo, da klubi niso pretirano naklonjeni temu, da bi zanj žrtvovali večji del svojih sredstev.

Ko je na parketu, še vedno blesti

Kljub temu Davis v tej sezoni v 16 tekmah v začetni peterki v povprečju dosega zavidljivo statistiko: 20,5 točke ob 52,1-odstotnem metu, 10,9 skoka, 1,3 ukradene žoge in 1,6 blokade na tekmo.

Maverickse pred rokom za menjave, ki se izteče 5. februarja, čaka vrsta pomembnih odločitev. Z razmerjem zmag in porazov 12–20 letos na Zahodu ne sodijo med resne kandidate, vendar je Cooper Flagg, prvi izbor nabora leta 2025, povsem upravičil visoka pričakovanja.

Če bo Dallasu uspelo okoli Flagga zgraditi zasedbo, ki bo časovno in razvojno skladna z njegovim napredkom, vrnitev v boj za končnico ne bi smela biti oddaljena.

"Davis, ki bo 11. marca dopolnil 33 let, se vse bolj zdi neujemajoč del dolgoročne vizije franšize in hkrati njen najvrednejši menjalni adut. Ključno vprašanje pa ostaja, ali bo v prihodnje sposoben dokazati, da lahko ostane zdrav in stalno na voljo ekipi," so še ocenili pri Bleacher Reportu.

KOMENTARJI2

Janez23
26. 12. 2025 20.55
Dallas si mora čimprej znebiti ostarelega in kronično poškodovanega Davisa, La Lakers pa LeBrona. Takšni invalidski upokojenci poberejo ogromno proračuna, na igrišču pa ogromno porazov. Vidimo kam so padli La Clippers- 33,2 let, prvaki Oklahoma City Thunder – 24,5 let.
Odgovori
0 0
ata_jez
26. 12. 2025 20.45
Verjetno je predebel in ne trenira resno ... al kako?
Odgovori
0 0
