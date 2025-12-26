Davis vse bližje odhodu, a je znova poškodovan

Šest tednov pred koncem roka za menjave v ligi NBA je Anthony Davis prejel spodbudne novice glede poškodbe dimelj, ki jo je utrpel ob božičnem porazu Dallas Mavericksov proti Golden State Warriorsom.

Po poročanju novinarja ESPN Shamsa Charanie naj bi Davis, ki je označen kot ena pomembnejših tarč na prestopnem trgu, zaradi blažjega natega dimelj izpustil le nekaj tekem.

32-letnik je četrtkovo tekmo zapustil v drugi četrtini, pri čemer so Mavericks uradno sporočili, da gre za krče v desni dimlji.

Čeprav navijače Dallasa veseli, da se je njihov zvezdnik izognil hujši poškodbi, gre za še enega v vrsti zapletov za desetkratnega udeleženca tekme vseh zvezd, kar pod vprašaj postavlja njegovo prihodnost v teksaškem mestu.

Največ zanimanja za Davisa naj bi doslej pokazali Toronto Raptors in Atlanta Hawks, vendar Dallas postavlja visoko izhodiščno ceno, hkrati pa trenutno zanj ne obstaja izrazito širok trg. Kot morebitna destinacija se v zakulisju omenjajo tudi Detroit Pistons.

"Davisovo tržno vrednost je težko natančno oceniti. Ko je na parketu, predstavlja izjemno vplivno silo na obeh straneh igrišča, tako v napadu kot v obrambi. Ključna težava pa ostaja njegova razpoložljivost, saj se v zadnjem obdobju sooča s številnimi poškodbami," so zapisali pri Bleacher Reportu.