Davis: Ne verjamem, da je bilo vse skupaj takšna velika skrivnost

Luka Dončić je na tekmi proti nekdanjemu moštvu Dallas Mavericks dosegel prvi trojni dvojček v novem vijolično-zlatem dresu in tako zaprl usta vsem kritikom, ki jih v zadnjem obdobju ni bilo malo. Na drugi strani Anthony Davis še čaka na več priložnosti pri novi ekipi, saj je do sedaj zaigral le na eni tekmi. Je pa sedaj izkoristil priložnost in povedal svoje mnenje glede posla stoletja, ki so ga zakuhali v najmočnejši košarkarski ligi na svetu in ki naj bi se, kot se sedaj navaja, začel že v lanskem finalu, ko so Mavsi igrali proti Bostonu. Takrat naj bi Nico Harrison , generalni direktor Dallasa, začel dvomiti v slovenskega zvezdnika in njegove sposobnosti, domnevno zaradi tega, kar je Jaylen Brown "naredil Luki v finalu." Naj bi ga popolnoma zaustavil, branil po celotnem igrišču, kot so dejali, to pa naj bi prižgalo rdeče alarme in postavilo pod vprašaj Slovenčevo fizično pripravljenost, o kateri je sedaj toliko govora, ter vprašanje, ali je pravi mož za vodjo ekipe. Toda to so znova neka ozadja, stvari so sedaj dobile svoj šokanten konec.

Za dodaten šok je poskrbelo dejstvo, da niti petkratni All-Star Dončić niti 10-kratni All-Star Davis nista vedela za dogajanje. Tudi prvo ime Lakersov LeBron James ni bil seznanjen s šokantnim načrtom, ki so ga pripravljali. Sedaj, ko so se prva in najbolj intenzivna čustva polegla, pa je Davis izrazil nekaj skepticizma nad takratnim dogajanjem.

Košarkar je v pogovoru za The Los Angeles Times po torkovi zmagi Lakersov nad Mavericksi s 107-99 dejal, da ni prepričan, čemu naj verjame v omenjeni zgodbi. "Pristojni morajo narediti, kar morajo narediti, in očitno bodo storili to, kar je najboljše za organizacijo," je dejal Davis. "Zato ne vem, ali je bilo vse resnično in ali bom kdaj izvedel resnico. Ne vem, kaj je res in kaj ne glede informacij, ki prihajajo od zgoraj."

Zvezdnik je tudi povedal, da se je takrat slišal z Jamesom in se pogovoril o dogodkih, ki so se odvijali. Želel je slišati njegovo mnenje. Dejal je, da ne verjame temu, da nihče ni vedel za to menjavo. "Vsi govorijo, da nihče ni vedel in podobno. Enostavno ne verjamem. Ampak to je sedaj mimo. Pripravljen sem iti naprej z Dallasom in s temi fanti poskušati osvojiti naslov prvaka. Najprej sanirati poškodbo, se pripraviti in nato nadaljevati s tekmovanjem. Seveda je bil šok, vsa ta čustva." Davis je torej z Mavericksi debitiral 8. februarja proti ekipi Houston Rockets in v 31 minutah pri zmagi s 116:105 dosegel 26 točk, 16 skokov, sedem podaj in tri blokade. Na žalost je moral igro zapustiti predčasno v tretji četrtini.

Medtem ko Davis v torek zvečer ni igral, so se mu Lakersi poklonili in zahvalili za njegov prispevek k franšizi, ki je vključevala tudi naslov prvakov v sezoni 2019/2020. No, jezernikom tudi naprej kaže dobro, saj so se vstopnice za domače tekme po prihodu Slovenca podražile za 19 odstotkov, vstopnice Dallasa pa so na drugi strani padle za 40 odstotkov. Tudi televizijsko občinstvo odraža ogromno zanimanja, ki ga je povzročila ta poteza, v soboto je na primer tekma Nuggets proti Lakers dosegla 2,87 milijona gledalcev na televizijski mreži ABC in je postala najbolj gledana tekma redne sezone poleg uvodne tekme, božične tekme, finala pokala NBA in tekme Lakers proti Warriors v januarju. Nato pa je Dončićev prvi dvoboj proti nekdanjemu moštvu še presegel te številke.