Davisov prihod v L. A. zaenkrat 'na čakanju', Pelikani ne popuščajo

Ameriški mediji se pred približevanjem konca "prestopnega roka", do katerega sta še manj kot dva dneva, pričakovano najbolj ukvarjajo z možnostjo menjave med Los Angeles Lakersi in New Orleans Pelicansi. Toda Anthony Davis, ki je bil v lanski sezoni med najkoristnejšimi igralci v ligi NBA, očitno vsaj do naslednje priložnosti ne bo odšel k Jezernikom, kamor ga že nekaj časa odkrito vabi prvi zvezdnik lige LeBron James.

LAKERS

Še v ponedeljek se je zdelo, da si bodo Kalifornijci in Louisianci prišli naproti, a po zadnjih informacijah posel zdaj "stoji". Los Angeles Times je poročal, da so Lakersi končali pogajanja, saj menijo, da so zahteve iz vrst Pelicansov nedosegljive. Ena največjih severnoameriških športnih franšiz je bila v New Orleans pripravljena poslati Lonza Balla, Brandona Ingrama, Kyla Kuzmo, Josha Harta,Ivico Zubcain Kentaviousa Caldwella-Popa, poleg tega pa še dva izbora v prvem krogu naborov, vse zato, da bi s prihodom Davisa zadovoljili veliko željo svojega novega člana Jamesa in si seveda lažje zagotovili uvrstitev na mesta, ki vodijo v letošnjo končnico.

Bilo je nezaslišano

Eden glavnih operativcev Lakersov, legendarni Earvin Johnson, naj bi generalnemu direktorju Pelicansov Dellu Dempsudejal, da je to najboljša ponudba, ki jo bodo dobili iz Los Angelesa. Pelicansi naj bi od Lakersov zahtevali celo štiri izbore v prvem krogu naslednjih naborov, Jezerniki so bili celo pripravljeni prevzeti plačo Solomona Hilla, ki se ga v New Orleansu želijo odkrižati.

PELICANS

"Vedno znova so želeli še več, več in več, zdaj jim ne moremo dati ničesar drugega. Več, kot smo jim ponudili, več so zahtevali. Niso bili v stiku z resničnostjo in ravnali so nezaslišano,"je izjavo neimenovanega vira iz kalifornijskih pisarn prenesel novinar Los Angeles Timesa Broderick Turner. Pri New Orleansu naj bi potihoma še vedno upali, da si bo Davis, če mu ne uspe oditi v naslednjih urah, premislil in ostal v njihovih vrstah, a zdi se, da možnosti ni veliko.

James: To je posel in to vemo vsi

Velika novinarska poznavalca tržišča NBA, Adrian Wojnarowski in Marc Stein, sicer še nista hotela povsem opustiti možnosti, da bi do dogovora vseeno prišlo, saj bi lahko bila vse skupaj zgolj taktika katere od strani. Lakersi po trditvah Wojnarowskega ostajajo v lovu za Davisom, tako bo tudi v primeru, če se v boj za njegov podpis vmeša kateri od severnoameriških tekmecev, omenjali so se tudi večni rivali Jezernikov Boston Celticsi.

"Ne želim sodelovati v košarkarskih 'fantasyjih'," je o Davisu povedal James, ki se za tekmo z Indiano Pacersi po krajšem premoru spet vrača v moštvo. "Če se bo kaj res zgodilo, potem bomo govorili o tem. Če bo tako ali drugače. Zdaj imamo te igralce, manjka nam ključni člen, kakršen je Lonzo Ball, moramo pa dobivati tekme. To je posel in to vemo vsi. Moraš ostati profesionalen. To je ekipa, ki jo poskušam voditi do zmag na tekmah. To sem vedno počel. Vedno smo bili enotni v slačilnici in osredotočili smo se na tekme. Če bo prišlo do prestopa v tem trenutku sezone, je to pač način, kako deluje ta posel. Boli, ko izgubiš soigralce, še posebej v tem trenutku sezone. Toda tisti, ki ga prodajo, se vsaj ne poslovi povsem, ker ima še vedno delo in še vedno lahko igra šport, ki ga ima rad."