Davisova blokada ob zvoku sirene potrdila novo zmago Jezernikov

Z dvema zadetima prostima metoma je LeBron James 5,5 sekunde pred koncem lokalnega obračuna Los Angeles Lakersov in Sacramento Kingsov v Staples Centru izid v korist domačih Jezernikov povišal na 99:97, a so morali navijači na potrditev zmage počakati do zadnjih sekund. Anthony Davisje z obema rokama blokiral met Harrisona Barnesain Lakersom zagotovil deseto zmago na zadnjih enajstih tekmah proti ekipi, ki jo vodi nekdanji strateg losangeleškega moštva Luke Walton. Navijači v dvorani so ga pričakali z mešanico žvižgov in aplavzov.

TEKMA

Povratek v minuli sezon odpuščenega Waltona v Staples Center je še dodatno "začinil" že tako tradicionalno vroč dvoboj, v katerem se je James ustavil pri 29 točkah in 11 podajah, Kentavious Caldwell-Pope pa je za vodilno ekipo Zahoda 12 od svojih 16 točk dosegel v odločilni zadnji četrtini. To je bila tretja zaporedna zmaga za Jezernike, ki so tri minute pred koncem na videz zanesljivo vodili s 95:90, tretjič je za tri točke zadel Caldwell-Pope, nato pa je Bogdan Bogdanović poskrbel za delni izid 0:5 in izid je bil izenačen. James je uspešno polagal, ko je bila na semaforju do konca tekme še minuta in 50 sekund, 22 sekund pred koncem je "Kralju" spet odgovoril srbski "Vodja horde".

Dramatična končnica 'lokalnega obračuna' v Los Angelesu: