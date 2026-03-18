Košarka

Ayton je končno sprejel svojo vlogo: Pogledal sem se v ogledalo in rekel ...

Los Angeles, 18. 03. 2026 16.12 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.D.
LeBron James, Deandre Ayton in Luka Dončić

Los Angeles Lakers z Luko Dončićem na čelu po začetku sezone, polnem težav in izzivov, stopnjujejo formo. Torkovi šesti zaporedni zmagi proti Houstonu zdaj sledi "povratni" obračun z moštvom v Teksasu. Samozavest navijačev v mestu angelov je vse višja zaradi vse boljše obrambe in igre igralcev, ki podpirajo zveznike moštva. Med njimi je center Deandre Ayton, ki je priznal, da je moral prilagoditi svoja visoka pričakovanja.

Deandre Ayton je bil na naboru leta 2018 izbran s prvim izborom, pred Luko Dončićem. Šest let pozneje nihče več ne dvomi v to, kdo je boljši igralec in večji zvezdnik. Dončić trenutno kraljuje na vrhu hierarhije moštva Lakersov. To je priznal tudi legendarni štirikratni prvak lige LeBron James in očitno se je s svojo vlogo v moštvu končno sprijaznil tudi Ayton.

FOTO: Profimedia

Njegova samopodoba je pregovorno visoka, čeprav svojega bogatega talenta do zdaj ni izkoristil do popolnosti in vsekakor ni izpolnil visokih pričakovanj najprej Phoenixa, ki ga je izbral na naboru, in nato še Portlanda, v katerem je igral dve sezoni. V tej sezoni je bil velikokrat tarča kritik zaradi svojega pristopa v obrambi in slabe energije med tekmami.

Zdaj priznava, da je spremenil svoj pristop in ne pričakuje več zvezdniške vloge v moštvu. "To sem prečrtal in izbrisal. Rekel sem, da me ne potrebujejo za doseganje točk. Potrebno je, da tisto energijo, ki jo imam za napad, usmerim v obrambo. Preprosto sem se pogledal v ogledalo in rekel: 'Hej, kolega, ti nisi ta tip. Ta ekipa te ne potrebuje za to. V to ekipo si prišel, da si tisti, ki se trudi, da zaključuje napade in pobira odbite žoge. Da tečeš po igrišču kot nor, da prisiliš velike igralce in superzvezde, da delajo.' In uživam v tem, ne bom lagal," je dejal Bahamec.

Preberi še Legenda Lakersov laska Dončiću: 30 točk bi lahko dosegel v spanju

Na zadnjem obračunu s Houstonom je vpisal sedem točk in pobral 11 skokov, daleč največ v svoji ekipi proti moštvu, ki na tekmo pobere največ skokov na tekmo. V noči na četrtek ga čaka nova priložnost za dokazovanje, Lakerse pa priložnost za sedmo zaporedno zmago.

deandre ayton luka dončić los angeles lakers nba houston rockets

