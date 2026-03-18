Ayton je končno sprejel svojo vlogo: Pogledal sem se v ogledalo in rekel ...

Deandre Ayton je bil na naboru leta 2018 izbran s prvim izborom, pred Luko Dončićem. Šest let pozneje nihče več ne dvomi v to, kdo je boljši igralec in večji zvezdnik. Dončić trenutno kraljuje na vrhu hierarhije moštva Lakersov. To je priznal tudi legendarni štirikratni prvak lige LeBron James in očitno se je s svojo vlogo v moštvu končno sprijaznil tudi Ayton.

LeBron James, Deandre Ayton in Luka Dončić FOTO: Profimedia

Njegova samopodoba je pregovorno visoka, čeprav svojega bogatega talenta do zdaj ni izkoristil do popolnosti in vsekakor ni izpolnil visokih pričakovanj najprej Phoenixa, ki ga je izbral na naboru, in nato še Portlanda, v katerem je igral dve sezoni. V tej sezoni je bil velikokrat tarča kritik zaradi svojega pristopa v obrambi in slabe energije med tekmami.

Zdaj priznava, da je spremenil svoj pristop in ne pričakuje več zvezdniške vloge v moštvu. "To sem prečrtal in izbrisal. Rekel sem, da me ne potrebujejo za doseganje točk. Potrebno je, da tisto energijo, ki jo imam za napad, usmerim v obrambo. Preprosto sem se pogledal v ogledalo in rekel: 'Hej, kolega, ti nisi ta tip. Ta ekipa te ne potrebuje za to. V to ekipo si prišel, da si tisti, ki se trudi, da zaključuje napade in pobira odbite žoge. Da tečeš po igrišču kot nor, da prisiliš velike igralce in superzvezde, da delajo.' In uživam v tem, ne bom lagal," je dejal Bahamec.