'Debakel' Hrvaške proti BiH, kar 20 točk razlike in vse manj možnosti za Eurobasket

Selektor Josip Sesar in njegovi varovanci bi si z zmago že zagotovili uvrstitev na Eurobasket, a nov poraz pomeni, da bodo morali naslednje leto premagati mogočno Francijo, če želijo ohraniti možnosti za uvrstitev. Atmosfera v kultni dvorani Mirze Delibašića v Sarajevu je bila naelektrena od začetka. Hrvaški reprezentant Mario Hezonja je dosegel največ točk na obračunu (28), a na drugi strani so blesteli Kenan Kamenjaš (21), Džanan Musa (19) in Amar Alibegović (19) in s soigralci nebogljenim gostom zabili kar 110 točk. Hrvaška reprezentanca je v svoji zgodovini več točk prejela le na olimpijskih igrah leta 1992 proti Michaelu Jordanu in druščini iz ZDA.

Tekma je v prvem polčasu sicer bila izenačena, a serija 16:0 Bosancev v tretji četrtini je bila odločilna. V zadnji četrtini so Hrvati zaostanek skušali zmanjšati pod 13 točk, saj bi tako imeli boljšo koš razliko v medsebojnih obračunih, a domači niso popuščali in hrvaška reprezentanca se je znašla v velikih težavah. Prvi medsebojni obračun so Hrvati na domačih tleh dobili z izidom 89:76.