'Debeli Luka je boljši od 99,9 odstotka branilcev v ligi'

O Slovencu so v minulih dneh mnogi legendarni nekdanji košarkarji povedali marsikaj. Charles Barkley meni, da LeBron James in Luka Dončić ne bosta uspešna skupaj . Legenda Lakersov Magic Johnson se z njim strinja . Dončićev novi soigralec LeBron James se z njima pričakovano ne strinja . Aktualni MVP lige Nikola Jokić pa se je osredotočil predvsem na človeško plat tako velike selitve.

Že od prvega dne pa najbolj odmeva domnevno glavni razlog za šokantno odločitev Dallasa. Športni direktor kluba Nico Harrison, ki je čez noč postal eden najbolj osovraženih posameznikov v Dallasu in Sloveniji, se zaveda kritik, ki jih bo deležen, če se ne uresničijo njegove domneve, da Dončić zaradi slabe fizične pripravljenosti in slabega odnosa do obrambe v Dallasu ne bi upravičil gromozanske pogodbe, ki bi jo moral podpisati v prihajajočem poletju.

Shaquille O'Neal se je celotno svojo bogato kariero, tudi v času, ko je z Lakersi osvojil tri šampionske prstane, ukvarjal z zelo podobnimi kritikami na račun svoje fizične pripravljenosti. Zato se dobro zaveda, s čim se trenutno sooča Dončić. "Jaz med poletjem nisem treniral, ker sem imel druge obveznosti. Družino in otroke. Želel sem med sezono priti v dobro fizično formo. To je bil moj pristop, ki je zame deloval in obstaja veliko različnih pristopov," je dejal O'Neal, ki je v Lakerse iz Orlanda prispel pri 24 letih. Njuna zgodba je torej zelo podobna in vedno zgovorni O'Neal, ki se nikoli ni bal odmevnih izjav, je prepričan, da bo Luka zelo uspešen v mestu angelov.