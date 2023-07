Košarkarski debitant pri 23 letih: 'Čast, ponos in odgovornost'

Na selektorjevem seznamu so Jaka Blažič, Saša Ciani, Vlatko Čančar, Jakob Lovrenc Čebašek, Žiga Dimec, Luka Dončić, Zoran Dragić, Gregor Glas, Gregor Hrovat, Urban Klavžar, Aljaž Kunc, Miha Lapornik, Jurij Macura, Blaž Mahkovic, Jordan Morgan, Aleksej Nikolić, Bine Prepelič, Klemen Prepelič, Žiga Samar in Mike Tobey. Slovenci se bodo na prvenstvo podali brez zlatega kapetana Gorana Dragića, ki je sklenil svojo reprezentančno pot. Manjkal bo tudi poškodovani Edo Murić, se pa v izbrano vrsto po poškodbi vračata Blažič in Lapornik. Slovenski dres bo znova oblekel Hrovat, edini novinec pa je Kunc. "Zame je to predvsem velika čast in obveznost ter odgovornost hkrati. Naredil bom vse, da opravičim povabilo v reprezentanco," je med drugim v daljšem pogovoru z novinarko in voditeljico 24UR Sanjo Modrić povedal 23-letni košarkar, ki upa, da bo izkoristil veliko priložnost. "Sedaj je vse na meni. Priložnost je tu, treba jo je izkoristiti," je še dejal 205 centimetrov visoki košarkar, ki se najbolje znajde na poziciji krilnega centra. "Sem borben, nepopustljiv, lahko igram v obeh smereh in sem tudi fant za posebne naloge," se je opisal novopečeni članski reprezentant, ki je nazadnje oblekel dres pred šestimi leti. "Igral sem za reprezentanco U18, nato pa sem odšel v ZDA."