Debitant Samar: Ko začneš igrati, trema izgine

Zmaga nad Madžarsko v drugem krogu Eurobasketa bo v prav posebnem spominu ostala Žigi Samarju. 21-letni Jeseničan je dočakal debi na velikih tekmovanjih v članskem reprezentančnem dresu. Po tekmi je povedal, da se mu je uresničila velika želja, ki je v njem tlela vse od domačega evropskega prvenstva pred devetimi leti.

Dobrih deset minut je proti Madžarski dobil Žiga Samar. Zagotovo bi jih še nekaj več, če ne bi na začetku zadnje četrtine prejel pete osebne napake, kar je bil odraz borbene in požrtvovalne igre v obrambi. O debiju na velikih tekmovanjih je po tekmi povedal: "Že od malega sem si želel to, sploh po Eurobasketu 2013, ki je bil v Sloveniji. Sem zelo srečen, še posebej, ker smo zmagali." Ko ga je k sebi sedem minut pred koncem prvega polčasa poklical selektor Aleksander Sekulić, je začutil tudi nekaj treme. "Na začetku je vedno prisotna trema, ampak ko začneš igrati, izgine, ker to počneš vsak dan na treningih," je pojasnil član berlinske Albe, ki bo v prihodnji sezoni sicer posojen v Hamburg Towers. Naključje je hotelo, da je ob vstopu na parket zamenjal svojega mentorja in najstarejšega člana reprezentance Gorana Dragića. Samar je povedal, da se s kapetanom veliko pogovarjata o tekmah in da mu ta vseskozi daje nasvete, kako postati še boljši.

icon-expand Žiga Samar je proti Madžarom ostal brez točk, a se je izkazal z zavzeto igro v obrambi. FOTO: Fiba

Od Dončića in ostalih se lahko veliko nauči Poleg debija jeseniškega organizatorja igre si bomo obračun z Madžari zapomnili po številnih vragolijah Luke Dončića, o katerim smo že poročali. "Ko jih vidiš, jih potem tudi sam skušaš ponoviti. Iz njih se lahko veliko naučim," skuša znanje dve leti starejšega zvezdnika Dallas Mavericks absorbirati Samar. Dodal je še, da se lahko od te izkušnje (Eurobasketa 2022, op. a.) ogromno nauči: "Že samo biti del prvenstva je velika stvar, da vsak dan živiš v hotelu s takšnimi zvezdami. Že biti na pripravah z Luko je velika čast. Samo pozitivne stvari lahko potegnem iz tega."

Na druženju z mediji po obračunu je izpostavil tudi, kako ključno je bilo, da so Madžari že zgodaj – Slovenija je tekmo odprla z delnim izidom 18:2 – ostali brez možnosti za uspeh. "Pomembno je bilo, da smo tekmo že pred zaključkom pripeljali pod streho in sta se lahko Luka in Goran spočila." Sekulić bi Samarju zagotovo namenil še več minut, če ne bi že na začetku zadnje četrtine prejel pete osebne napake. A 21-letnik pravi, da mu za to ni žal: "To je za ekipo." Zanimivo je bilo videti, kako se je v prvem polčasu opravičeval soigralcem, ko mu je v eni od obrambnih akcij pobegnil eden od madžarskih košarkarjev. "Tega si ne smem privoščiti," je bil samokritičen Samar.

icon-expand Žiga Dimec je po odlični obrambni predstavi proti Litvi tokrat na svoj račun prišel tudi v napadu. Proti Madžarom je dosegel 11 točk. FOTO: Fiba

Žiga Dimec potrdil, da je z njim vse v redu Zanesljivo zmago nad vzhodnimi sosedi bi kaj lahko skazila poškodba Žige Dimca. Rezervni center izbrane vrste je v zadnji četrtini kar naenkrat obležal na parketu. Glasni kriki bolečin so dali slutiti, da z njim ni vse v redu, a na srečo ni bilo tako. "Vračal sem se v obrambo in kar naenkrat začutil, da me je nekdo udaril. Tega nisem pričakoval. Če bi, verjetno ne bi bilo tako hudo," je pojasnil 29-letnik, ki so mu slovenski navijači ob odhodu s parketa namenili glasne ovacije. "Vse je okej. Malo terapije in bo," jih je pomiril.

Dimec je bil – tako kot vsi ostali – zelo zadovoljen s potekom srečanja: "Od začetka smo igrali zelo dobro. Na koncu smo malo popustili, ampak smo si to lahko privoščili. Važno je, da smo odpočili ključne igralce. Ostali, ki manj igramo, smo dobili priložnost, da dvignemo formo. Mislim, da je to zelo dobrodošlo pred nadaljevanjem prvenstva."

icon-expand Nedeljski spored na Eurobasketu. FOTO: 24ur.com