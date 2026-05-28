Debitantke opozorile, da na njih velja računati

Pomlajena slovenska zasedba se že dobrih deset dni mudi na pripravljalnem kampu, ki služi spoznavanju in uigravanju ekipe pred jesenskim začetkom drugega dela kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2027. Po tednu dni preživetem v Zrečah Slovenke od ponedeljka trenirajo v Mariboru, kje so dočakale tudi prvo izmed dveh pripravljalnih tekem proti reprezentanci Črne gore. Slednja je sicer zbrana z enakim namenom kot slovenska izbrana vrsta.

Selektor David Gaspar je imel na voljo dvanajst košarkaric. Izmed štirinajsterice sta bili izven kadra Lea Debeljak in Maruša Seničar, trojica Ela Modrić, Ana Nuša Anžič ter Živa Mišjak Cujnik pa je bila prvič del članske ekipe. Vloga kapetanke je pripadla Zali Friškovec, poleg nje pa so dvoboj začele še Blaža Čeh, Tina Cvijanović, Mojca Jelenc in Ela Modrić, ki je poskrbela tudi za prvi koš na tekmi. Uvodne minute so bile še izenačene in reprezentanci sta se izmenjavali v vodstvu. Izid je bil zadnjič izenačen na 16:16, ko so Slovenke prevzele pobudo. Sredi druge četrtine so si priigrale prednost sedmih točk in na glavni odmor odšle z vodstvom 36:32.

Tudi po prihodu iz slačilnic so narekovale ritem igre. V obrambi so se uspešno kosale z višjimi Črnogorkami in v napadu s hitrimi in domiselnimi akcijami prihajale do lahkih košev. Pred zadnjimi desetimi minutami so tako vodile za 10 točk, nekaj minut pred iztekom pa že za visokih 17. Semafor je kazal izid 78:61. Končna zmaga 82:70 je bila tako povsem zaslužena.

Ela Modrić (levo) in Ana Nuša Anžič sta odlično izkoristili prve debitantske minute v reprezentanci. FOTO: KZS

''Mislim, da smo v teh dneh zelo dobro trenirale, kar je bilo opazno tudi na tekmi. S pomlajeno ekipo smo pustile dober vtis. V prvem polčasu smo se še nekoliko lovile in naredile kar nekaj nepotrebnih napak. Drugi del je bil veliko boljši in je nakazal smer, ki si jo želimo. Prav vse igralke si zaslužijo pohvale za prikazano. Še posebej bi izpostavila mlajše igralke, ki so nam vlile dodatno energijo in upravičile vpoklic v člansko reprezentanco," je za uradno spletno stran KZS po tekmi, ki se je odigrala za zaprtimi vrati povedala kapetanka Zala Friškovec.