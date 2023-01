'Debitiral si proti mojemu očetu, se počutiš star?' LeBronov odgovor: 48 točk

20 let po tem, ko je LeBron James bil prvi izbor na naboru lige NBA, se je soočil s tretjim izborom na letošnjem naboru. Igralec Houston Rocketsov Jabari Smith ml. je 'kralja' Jamesa med tekmo presenetil s podatkom, ki ga je očitno podžgal, saj je tekmo zaključil z rekordnim izkupičkom sezone.

"Hej, ti si igral proti mojemu očetu na svoji prvi tekmi v ligi NBA," je pogovor, ki so ga kamere in mikrofoni NBA TV ujeli med tekmo med Los Angeles Lakersi in Houston Rocketsi. 19-letni Jabari Smith ml. je LeBrona Jamesa spomnil, da je prvo tekmo v ligi NBA odigral 29. oktobra leta 2003 proti Sacramento Kingsom. Član kraljev je takrat bil Jabari Smith starejši, ki je od takrat 18-letnega Jamesa bil osem let starejši. James je tekmo takrat zaključil s 25 točkami, šestimi skoki, devetimi podajami in štirimi ukradenimi žogami, njegovo moštvo Cleveland Cavaliers pa je tekmo izgubilo za 14 točk.

icon-expand LeBron James FOTO: AP

Na torkovi tekmi med trenutnim moštvom Jamesa LA Lakers in Houston Rocketsi pa je zgodba bila ravno obratna. James se je po pogovoru z mlajšim Smithom ustavil šele pri 48. točki, dodal jim je še osem skokov in devet podaj. Predvsem pa je njegovo moštvo na tekmi slavilo 140:132. "Maščevanje" je torej bilo popolno, saj je Smith ml. tekmo končal s 14 točkami, štirimi skoki in štirimi podajami. Ob bolj podrobnem pregledu zgodovinskih arhivov pa hitro ugotovimo, da trditev sina o dosežku očeta ni bila resnična, saj starejši Smith na omenjeni tekmi sploh ni stopil na parket, čeprav je bil del moštva.

icon-expand Jabari Smith ml. (levo) v letošnji sezoni v povprečju dosega 12 točk in sedem skokov. FOTO: AP