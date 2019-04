Deček s tekom po igrišču prekinil tekmo, gledalci vzklikali 'MVP, MVP'

Da so lahko prekinitve tekem tudi razlog za veselje in smeh, je na sobotni tekmi španskega košarkarskega prvenstva dokazal štiriletni deček, ki se je pred začetkom druge četrtine v Valenciji znašel na parketu. Malega razgrajača so po tem, ko je dobil tudi "petko" enega od košarkarjev, odstranili z igrišča, gledalci pa so mu vzklikali: "MVP, MVP!"

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke