Deck že odigral svojo zadnjo tekmo za Real in se seli v ligo NBA

Košarkarji Reala so v zadnjem krogu rednega dela Evrolige na gostovanju pri Fenerbahčeju, ki ga v tej sezoni vodi nekdanji zelo uspešni selektor slovenske izbrane vrste Igor Kokoškov, nujno potrebovali zmago za uvrstitev v končnico najelitnejšega košarkarskega klubskega tekmovanja na stari celini.

Madridčanom je to uspelo v velikem slogu, saj so turškega velikana premagali s prepričljivih 93 : 67. Eden od boljših posameznikov v četi Pabla Lasa je bil argentinski reprezentant Gabriel Deck, ki je v dobrih 38 minutah igre dosegel 19 točk ter ob tem prispeval še štiri podaje in dva skoka. Toda to je bila hkrati tudi zadnja Deckova tekma v dresu Reala, saj je že pred gostovanjem v Carigradu obvestil trenerja Lasa, svoje nekdanje soigralce in vodstvo kluba, da se seli v najmočnejšo košarkarsko ligo na svetu, ligo NBA.