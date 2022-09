Dejan Bodiroga je novi predsednik Evrolige

"Vstopamo v novo ero našega projekta. V preteklih 20 letih se je liga uveljavila kot odličen izdelek v globalnem svetu športa," je ob prevzemu funkcije med drugim dejal Bodiroga, ki se je izrecno zahvalil svojemu predhodniku za opravljeno delo.

"Bodiroga prenaša svoje znanje in izkušnje v novo vlogo. Njegov fokus bo na izboljšanju tekmovanja za klube, igralce, navijače, partnerje in vse ostale zainteresirane. Njegova široko pletena mednarodna mreža je osnova za nove izboljšave košarkarski skupnosti," pa so prepričani v ligi.