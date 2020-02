Denver brez Čančarja do nove zmage, Los Angelesu obračun večnih tekmecev

Paul Millsap je na prejšnji tekmi ob porazu Denverja proti moštvu Oklahoma City zadel le dve točki, po eni najslabših predstav pa je prikazal eno svojih najboljših doslej in je proti Minnesoti s 25 točkami prišel do najboljšega napadalnega izkupička sezone. Od 11 metov iz igre je zgrešil le dvakrat. Srečanje večnih tekmecev v Los Angelesu sta odločila zvezdnik LeBron James30 sekund pred koncem in Anthony Davis s prostim metov. Pomerili sta se dve najuspešnejši ekipi v zgodovini lige, skupaj sta osvojili 33 naslovov prvaka, dvanajstkrat sta se srečali v finalih, en naslov več pa ima Boston (17). James je tekmo končal z 29 točkami, devetimi podajami in osmimi skoki, Davis, ki je 12 sekund pred zaključkom postavil končni izid, pa je bil s 32 točkami in 13 skoki prvi strelec domačih. Vseh pet članov prve peterke Bostona je doseglo dvomestno število točk, Jayson Tatumpa je z 41 koši prišel do rekorda kariere.

Ekipi slovenskih zvezdnikov se bosta pomerili v noči na torek po slovenskem času. Najprej bo v Clevelandu proti Cavaliers igralo moštvo Gorana DragićaMiami Heat, uro in pol pozneje pa bo Dallas Mavericks Luka Dončića gostil Minnesotp Timberwolves.



Izidi:

Los Angeles Lakers- Boston Celtics 114:112

Toronto Raptors - Indiana Pacers 127:81

Denver Nuggets- Minnesota Timberwolves 128:116

(Vlatka Čančarja ni bilo v postavi Denverja)

Chicago Bulls - Washington Wizards 126:117

Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs 131:103

Golden State Warriors - New Orleans Pelicans 101:115

Portland Trail Blazers - Detroit Pistons 107:104