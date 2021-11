Denver brez Čančarja do pete zaporedne zmage, drugi poraz Golden Stata

Košarkarji Denver Nuggets, katerih član je tudi Vlatko Čančar, so v severnoameriški ligi NBA brez Slovenca v ekipi tokrat s 124:95 premagali Portland Trail Blazers. Pri domačih se je pri peti zaporedni zmagi najbolj izkazal Nikola Jokić. Srbski zvezdnik je za malo zgrešil trojni dvojček in zbral 28 točk ter devet skokov in podaj. Vodilno moštvo lige Golden State Warriors pa je izgubilo na gostovanju pri Charlotte Hornets.

icon-expand Stephen Curry je na začetku nove sezone v MVP formi, a tokrat ni uspel preprečiti poraza svojega moštva. FOTO: AP Še šest Jokićevih soigralcev je k zmagi prispevalo vsaj deset točk; največ med njimi novinec Bones Hyland, ki je z 18 točkami še na četrti tekmi zaporedoma dosegel svoj strelski rekord kariere. Naslednja tekma Denver čaka v ponedeljek po lokalnem času, ko bo gostoval v Teksasu pri ekipi Dallas Mavericks slovenskega zvezdnika Luke Dončića. 15. november, liga NBA, izidi: Denver Nuggets - Portland Trail Blazers 124:95

(Vlatko Čančar: ni igral za Denver)

Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs 114:106

Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks 120:100

Charlotte Hornets - Golden State Warriors 106:102

Houston Rockets - Phoenix Suns 89:115

Oklahoma City Thunder - Brooklyn Nets 96:120

LA Clippers - Chicago Bulls 90:100