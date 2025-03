Denver brez Jokića slavil na derbiju, zajetna minutaža Čančarja

Zlata zrna iz Denverja so tokrat na derbiju zahodne konference košarkarske lige NBA s 114:105 premagala Golden State Warriorse in to brez prvega zvezdnika Nikole Jokića. Trikratni najkoristnejši igralec (MVP) lige se ubada s poškodbo komolca in gležnja, zato ni mogel igrati. Zaradi poškodbe je manjkal tudi njegov soigralec Jamal Murray.

Ob odsotnosti obeh vodilnih igralcev je pri Denverju blestel Aaron Gordon in dosegel 38 točk. Vlatko Čančar, ki se uspešno vrača po hudi poškodbi, je tokrat odigral 24 minut in v tem času k zmagi prispeval pet točk, osem skokov, dve podaji in ukradeno žogo. Pri bojevnikih je bil najboljši Jimmy Butler s 23 točkami, Stephen Curry pa je zbral 20 točk.

Houston Rockets so po podaljšku premagali Philadelphia 76ers s 144:137. Jalen Green in Jabari Smith sta dosegla po 30 točk, za poraženo moštvo pa je nekdanji soigralec Luka Dončića pri Dallasu Quentin Grimes dosegel rekord kariere s 46 točkami in 13 skoki. Iz vrst 76ers so sporočili, da bo ob Joelu Embiidu do konca sezone zaradi poškodbe kolena in prepone manjkal tudi drugi zvezdnik ekipe Paul George. Oslabljena Philadelphia je sicer dobila le tri od zadnjih 19 tekem.

Po podaljšku se je končala še tekma med Minnesota Timberwolves in Indiana Pacers. Dobili so jo slednji s 132:130. Minnesota je v dodatnem času vodila že s 128:123, a so gosti tudi po zaslugi Obija Toppina (34 točk) in njegove trojke iz kota pripravili preobrat in slavili.

New York je bil s 116:95 boljši od Miamija, potem ko je tretjo četrtino dobil z 41:15, Detroit pa je bil še bolj prepričljiv proti New Orleansu. V gosteh je slavil s 127:81. Sacramento je doma s 132:122 premagal Memphis ter njihovega Desmonda Bana, ki je dvoboj končal s 44 točkami. Phoenix se je z zmago proti Torontu s 129:89 približal mestom, ki vodijo v turnir play-in. Za oslabljenim Dallasom (33-36) zaostaja le za zmago (32-37). Izidi:

New York Knicks - Miami Heat 116:95 Houston Rockets - Philadelphia 76ers 144:137 (podaljšek) Minnesota Timberwolves - Indiana Pacers 130:132 (podaljšek) New Orleans Pelicans - Detroit Pistons 81:127 Utah Jazz - Chicago Bulls 97:111 Golden State Warriors - Denver Nuggets 105:114

(Vlatko Čančar: 5 točk, 8 skokov, 2 podaji za Denver) Phoenix Suns - Toronto Raptors 129:89 Sacramento Kings - Memphis Grizzlies 132:122 Portland Trail Blazers - Washington Wizards 112:97 Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs 125:109

(Luka Dončić: 21 točk, 9 skokov, 14 podaj za LA)