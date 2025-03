Denver v derbiju zahodnega dela zmagal v Houstonu

Košarkarji ekipe Houston Rockets so v derbiju zahodnega dela lige NBA pred svojimi gledalci izgubili proti ekipi Denver Nuggets s 111:116. Slovenski reprezentant Vlatko Čančar za zmagovite goste ni zaigral in je ostal na klopi za rezerve.

Srbski zvezdnik Nikola Jokić je izpustil četrto zaporedno tekmo Denverja zaradi udarca v levi gleženj. Za drugo zmago ob prav toliko porazih v tem nizu sta bila tokrat najbolj zaslužna Jamal Murray, ki je dosegel 39 točk, in Michael Porter Jr. s 17 točkami in devetimi skoki. Murray je v prvem polčasu dosegel 17 točk in prav toliko v tretji četrtini, ko je Denver nadigral Rocketse z 39:22 in povedel s 96:79.

Houston deset tekem pred koncem rednega dela sezone ostaja na drugem mestu zahodne konference in je mesto pred Denverjem, četrti so Los Angeles Lakersi Luke Dončića, ki bodo v noči na torek po slovenskem času igrali v gosteh proti Orlandu Magic.

Russell Westbrook je dodal 14 točk s klopi, Aaron Gordon je dosegel 13 točk in osem podaj, DeAndre Jordan pa 11 točk in 15 skokov za Nuggetse, ki so metali 51-odstotno in zadeli 10 od 21 metov za tri točke.

Za Houston, ki je končal niz devetih zmag, je Jalen Green vpisal 30 točk, Dillon Brooks 21 točk, Alperen Sengun 17 točk, 14 skokov in 10 podaj, Steven Adams pa je končal pri 14 točkah in 12 skokih. Rocketsi so metali 44-odstotno in izza črte zadeli 11 od 34 metov. Izidi:

Detroit Pistons - New Orleans Pelicans 136:130 Utah Jazz - Cleveland Cavaliers 91:120 Atlanta Hawks - Philadelphia 76ers 132:119 Miami Heat - Charlotte Hornets 122:105 Toronto Raptors - San Antonio Spurs 89:123 Portland Trail Blazers - Boston Celtics 116:129 Houston Rockets - Denver Nuggets 111:116

(Vlatko Čančar ni zaigral za Denver) LA Clippers - Oklahoma City Thunder 101:103