Denver brez poškodovanega Čančarja povsem nadigral jezernike

Denver Nuggets so dosegli 13. zmago v zadnjih 14 obračunih proti Lakersom. Srbskemu zvezdniku Nikoli Jokiću ni uspelo doseči šestega zaporednega trojnega dvojčka, zbral je osem podaj, Michael Porter mlajši je dodal 24 točk in 11 skokov, Jamal Murray 14 točk, Russell Westbrook pa 14 točk in 11 podaj.

Denver je v drugem polčasu ugnal Lakers s 70:39 in tako povsem pobegnil jezernikom. Trener Michael Malone je Denver popeljal do 443. trenerske zmage z ekipo, kar je nov rekord franšize. "Najbolj pomembno je, da smo zmagali," je dejal Malone. "Všeč mi je bilo, kako smo se odrezali v tretji četrtini. Igrali smo premišljeno in energično. In potem igralci, ne bi bil trener brez fantov, kot sta Nikola in Jamal, in vseh, ki so kdajkoli prišli skozi ta vrata." Austin Reaves je bil najboljši pri Lakers z 19 točkami, LeBron James jih je dodal 18, drugi strelec lige NBA Anthony Davis pa je dosegel 14 točk in 10 skokov. Milwaukee do četrte zaporedne zmage ob "abrahamu" LaMela Balla Pri Milwaukeeju je Giannis Antetokounmpo dosegel 32 točk, Damian Lillard pa jih je dodal 31 in tako Milwaukee Bucks popeljal pred Charlotte Hornets s 125:119, s čimer je njihov niz zmag podaljšal na štiri tekme. Milwaukee je zmagal kljub izjemni predstavi LaMela Balla, ki je dosegel 50 točk.

Francoski zvezdnik Victor Wembanyama je s 25 točkami, sedmimi skoki in devetimi asistencami vodil San Antonio pred vodilnim v zahodni konferenci Golden Statom s 104:94. San Antonio je v zadnji četrtini ugnal Warriorse s 33:13 in dosegel zmago ter se izboljšal na 9-8 v zmagah in porazih, medtem ko je Golden State padel na 12-4. Bojevnike, ki so metali le 36,9-odstotno iz igre, sta vodila Andrew Wiggins z 20 točkami in Stephen Curry s 14 točkami.

Finec Lauri Markkanen je dosegel 34 točk in vodil Utah Jazz pred gostujočim New Yorkom s 121:106, s čimer je prekinil niz štirih zmag kratkohlačnikov in štirih porazov Utaha. O.G. Anunoby je bil najboljši pri New Yorku s 27 točkami. V Chicagu je Scotty Pippen mlajši, sin nekdanje legende Bulls Scottieja Pippena, dosegel 30 točk in dodal 10 podaj ter povedel Memphis pred Bulls s 142:131. Nemec Franz Wagner je s 30 točkami, devetimi skoki in osmimi asistencami povedel Orlando proti Detroitu s 111:100 za niz osmih domačih zmag ekipe Magic.

