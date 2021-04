Denver do osme zaporedne zmage

Košarkarji Denver Nuggets so z osmo zmago v vrsti potrdili status trenutno najbolj vročega moštva v severnoameriški ligi NBA. V pretekli noči so drugič v treh dneh premagali San Antonio Spurs, tokrat s 121:119. Srbski center Nikola Jokić je pri tem dosegel 26 točk, 14 podaj in 13 skokov, slovenski član zasedbe Vlatko Čančar pa ni dobil priložnosti.

icon-expand Nikola Jokić FOTO: AP Denver je vodil celotno tekmo, a si je zmago zagotovil šele v končnici, potem ko so se gostje približali na vsega točko razlike. San Antonio je v zadnjem napadu zgrešil tri poskuse za izenačenje, vključno s poskusom Demarja DeRozena ob zvoku sirene, ki se je odbil iz koša. Pred tem je domače moštvo, ki je na četrtem mestu v zahodni konferenci, prišlo že tudi do 18 točk vodstva. Največ je k temu prispeval Nikola Jokić, ki je dosegel 54. trojni dvojček v karieri. Michael Porter Jr. je bil z 22 točkami drugi najbolj učinkovit za domačine. Za goste je Derrick Whitedosegel 25 točk, DeRozan pa 24. Na devetih tekmah preteklega večera sta odmevala strelska dosežkaJaysona Tatuma za Boston inZach LaVinea za Chicago, ki sta oba dosegla magično mejo 50 točk. Tatum je pri zmagi Bostona nad Minnesoto s 145:136 po podaljšku prispeval kar 53 točk. LaVine pa je v prvem polčasu tekme z Atlanta Hawks dosegel 39 točk, na koncu pa se ustavil pri okroglih 50 točkah. Atlanta pa je kljub temu slavila s 120:108. Washington Wizards so na gostovanju pri Golden State Warriors prišli do tesne zmage z 110:107. K temu je pomembno prispeval Bradley Beal, ki je v zadnjih šestih sekundah srečanja dosegel kar šest točk, vključno z redkim napadom za štiri točke. Ta je Washingtonu tudi prinesel zmago. Slovenska asa Luka Dončić z Dallasom in Goran Dragićz Miamijem bosta s svojima kluboma počivala še v noči iz sobote na nedeljo. Miami bo nato gostoval v Portlandu v noči na ponedeljek, Dallas pa bo v noči na torek gostil Philadelphio. Izidi:

Orlando Magic - Indiana Pacers 106:111 Boston Celtics - Minnesota Timberwolves 145:136(podaljšek) New York Knicks - Memphis Grizzlies 133:129 (podaljšek) Atlanta Hawks - Chicago Bulls 120:108 New Orleans Pelicans - Philadelphia 76ers 101:94 Milwaukee Bucks -Charlotte Hornets 119:127 Denver Nuggets - San Antonio Spurs 121:119

Golden State Warriors - Washington Wizards 107:110 LA Clippers- Houston Rockets 126:109