Denver do zmage na gostovanju pri Chicagu

Goran Dragić je v ligi NBA s svojo ekipo Chicago Bulls v dvorani United tokrat gostil Denver Nuggets, katerih član je tudi slovenski reprezentant Vlatko Čančar. Gosti iz Kolorada so zmagali s 126:103, potem ko je Michael Porter mlajši dosegel osebni rekord sezone, Nikola Jokić pa je dodal 14 podaj. Porter je za goste zadel 11 od 16 metov na koš, vključno s tremi trojkami za skupno 31 točk in popeljal Denver do še pete zmage na zadnjih šestih tekmah. Jamal Murray je k zmagi dodal 23 točk, Jokić pa je v le 27 minutah - tudi celotno zadnjo četrtino je obsedel na klopi - zbral osem točk in 14 podaj. Dragić je za poraženo ekipo dosegel enajst točk v 23 minutah. Za tri minute je na parket stopil tudi Čančar in v tem času k zmagi prispeval trojko.

icon-expand Andre Drummond in Goran Dragić FOTO: AP icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Zach LaVine je bil z 21 točkami prvi strelec domačih bikov, ki so izgubili še četrto od zadnjih petih tekem. Slabši je bil že uvod v tekmo, saj so v prvi četrtini zaostajali tudi za 15 točk. Prvi strelec bikov DeMar DeRozan ni vrgel na koš vse do sredine druge četrtine, skupno pa je zbral 16 točk. "Morali bi biti danes sveža ekipa na parketu, pa nismo bili," je dejal domači trener Billy Donovan. Dragić je tokrat zbral 11 točk, en skok in šest podaj. Naslednja tekma bike čaka v sredo v gosteh pri New Orleansu, zlata zrna pa bodo prav tako v sredo zvečer gostila New York Knicks. Izidi:

Chicago Bulls - Denver Nuggets 103:126

(Goran Dragić: 11 točk, 1 skok, 6 podaj za Chicago, Vlatko Čančar: 3 točke za Denver) New York Knicks - Oklahoma City Thunder 135:145 Cleveland Cavaliers - Minnesota Timberwolves 124:129 Washington Wizards - Memphis Grizzlies 102:92 Philadelphia 76ers - Utah Jazz 105:98 Sacramento Kings - Golden State Warriors 122:115 Los Angeles Lakers - Brooklyn Nets 116:103