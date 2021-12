Denver do zmage v Los Angelesu, dve točki in pet skokov za Čančarja

Denver je na zadnji tekmi proti moštvu Charlotte Hornets zapravil vodstvo 19 točk in izgubil, tokrat pa je imel na začetku tretje četrtine +17 točk. Toda Clippersi, ki so igrali brez poškodovanega Paula Georgea , so že do začetka zadnje četrtine izničili zaostanek in povedli. V zadnjem delu so košarkarji iz Los Angelesa vodili za devet točk, v zadnjih šestih minutah pa so Nuggetsi z delnim izidom 16:7 in predvsem z Jokićevo pomočjo le prišli do 16. zmage in polovičnega izkupička (16-16) za šesto mesto v zahodni konferenci. Clippersi kljub porazu ostajajo peti (17-16).

Ob tem je odlični srbski center in najkoristnejši igralec rednega dela prejšnje sezone vknjižil še osem podaj ob dveh ukradenih žogah in dveh blokadah. Vlatko Čančar je priložnost tokrat dobil s klopi, v 15 minutah in 14 sekundah na parketu pa je zadel edini met za dve točki. Ob razpoloženem Nikoli Jokiću je 17 točk dodal Will Barton , s klopi pa se je s 15 dokazal Davon Reed . Pri Clippersih sta po 18 točk dosegla Eric Bledsoe in Brandon Boston mlajši .

"Za praznike nisem bil dobra družba," je po tekmi dejal trener Denverja Mike Malone in spomnil na boleč poraz proti Charlotte Hornetsom. "Bil sem 'zatežen', zato sem se že vnaprej opravičil ženi, hčerkama in svojim psom," je slikovito nadaljeval Malone. "Tole na koncu je bila prava pustolovščina. Prišli smo do 17 točk prednosti, potem pa se je v hipu vse spremenilo. Clippersi so postali agresivni, ves čas so tekli, mi pa smo ves čas zaostajali, bili smo v pripravljenosti. Potrebovali smo to zmago in odzvali smo se kar najbolje. Stopili smo skupaj in preživeli to nevihto. Tekmeca smo ustavili v napadu, nismo bili sebični," je še dodal Malone.

Pred Denverjem je na četrtem mestu moštvo Memphis Grizzlies (20-14), ki je ponoči zanesljivo ugnalo Sacramento Kingse s 127:102. Odločilen je bil predvsem drugi polčas, ki so ga Grizliji dobili z 78:52. Pri Memphisu je največ, 28 točk, dosegel Desmond Bane. Na vzhodu so Philadelphia 76ersi slavili proti Washington Wizardsom s 117:96. Joel Embiid se je izkazal s 36 točkami in 13 skoki. Obe ekipi sta v sezoni zbrali 17 zmag ob 16 porazih in zasedata šesto oz. sedmo mesto lestvice. Cleveland Cavaliersi pa so po 20. zmagi v sezoni na petem mestu vzhoda, tokrat so prepričljivo ugnali Toronto Raptorse s 144:99.