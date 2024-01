Denver do zmage v Washingtonu, Boston še naprej najboljši na vzhodu

" Nikoli ni lahko. Ni lahko zmagati, prav tako ni lahko doseči 42 točk. A vse je v miselnosti. To zmago smo potrebovali. A za nas je vsaka zmaga nujna, " je po tekmi dejal Nikola Jokić , ki sta ga v dvorani spremljali tudi žena in hči. "Občutek je neverjeten. Moja družina mi pomeni vse. To je nekaj, na kar sem res ponosen," je dejal. Jamal Murray in Michael Porter ml. sta za Denver, ki se je na tekmo približal prvemu mestu Zahodne konference, dodala po 19 točk, Kyle Kuzma pa je bil s 17 prvi strelec Washingtona.

Vodilno moštvo lige NBA Boston Celtics je na krilih 32 točk Latvijca Kristapsa Porzingisa ter 21 Derricka Whita slavilo zmago v Houstonu s 116:107. "Na začetku sem imel na voljo veliko odprtih metov," je dejal Porzingis, ki je v prvi četrtini dosegel 15 točk. "Zgrešil sem prva dva, a sem kljub temu vztrajal. Vedel sem, da mi bo bo prej ali slej steklo." Kelti so zmagali le dva večera za tem, ko jim je Denver prizadejal prvi domači poraz v sezoni. "Dobro se zavedamo, da si ne smemo privoščiti več porazov zaporedoma, če želimo osvojiti ligo. Imeli smo težak večer na domačem parketu proti Denverju, malo nam je zmanjkalo, a iz poraza smo se marsikaj naučili in danes to prenesli na igrišče," je dodal Porzingis. Kelti so z najboljšim izkupičkom lige 33-10 na vrhu Vzhodne konference in imajo pred Milwaukeejem 3,5 tekme prednosti.

V Phoenixu je Kevin Durant dosegel 40 točk in popeljal Sonca do zmage s 117:110 nad Indiana Pacersi, ki so igrali brez poškodovanega zvezdnika Tyresa Haliburtona. Devin Booker je k zmagi dodal 26 točk, Phoenix pa se je po zmagi z izkupičkom 24-18 na šestem mestu zahoda izenačil z Dallas Mavericksi Luke Dončića.