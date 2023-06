Denver drugič zapored slavil v Miamiju

Prva zvezdnika Nuggets, Nikola Jokić in Jamal Murray tokrat nista tako izstopala kot na prejšnji tekmi (skupaj 66 točk), a sta imela izdatno pomoč ostalih košarkarjev. Blestel je predvsem Aaron Gordon , ki je zadel 11 od 15 metov iz igre in se ustavil pri 27 točkah. Ob tem je zbral še sedem skokov in šest podaj. Jokić je tokrat ostal brez trojnega dvojčka. Ob težavah z osebnimi napakami je kljub vsemu dosegel 23 točk, 12 skokov ter po trikrat ukradel žogo in blokiral tekmece. Murray pa je postal prvi košarkar, ki je na svojih prvih štirih tekmah finala zbral po najmanj deset podaj. Tokrat se je ustavil pri 12, ob tem pa dosegel še 15 točk (5:17 iz igre), prav tako ni izgubil niti ene žoge.

Bruce Brown je s klopi dosegel 21 točk. Vlatko Čančar , ki bi lahko postal četrti Slovenec s šampionskim prstanom, ni stopil na parket dvorane v Miamiju. Pri domačih je Jimmy Butler dosegel 25 točk ob sedmih skokih in sedmih podajah. Bam Adebayo se je ustavil pri 20 točkah (11 skokov), a je izgubil kar sedem žog. Še štirje drugi košarkarji so ponoči presegli mejo desetih točk. Kyle Lowry jih je dosegel 13, po 12 Kevin Love in Duncan Robinson, 11 pa jih je dodal Caleb Martin.

V izenačenem dvoboju so bili ves čas korak spredaj gostujoči košarkarji. Ti so prvi polčas dobili s 55:51, nato pa v tretji četrtini, tako kot na tretji tekmi, pobegnili domačim. Prednost so hitro povišali na 13 točk, a se je z delnim izidom 7:0 vročica znova približala na -6. Miami je v zadnjo tretjino krenil odločno in se s 13 točk zaostanka približal na vsega -5, nato pa je do izraza prišla čvrsta obramba gostov, ki je še tretjič tekmeca zadržala pod 100 doseženimi točkami. "Razumeti morajo, da posla še nismo opravili. Povedal sem jim, naj ne proslavljajo. Opravili smo le pomembno delo na poti do končnega cilja. Pohvalil sem jih za zmago, a zdaj bomo morali izključiti telefone, ugasniti televizijo in se izklopiti od vsega pompa. Dobiti moramo še eno tekmo, da bi postali prvaki," je po tekmi na novinarski konferenci dejal trener Denverja Michael Malone. "Vedel sem, da mi bodo skušali omejiti število metov, a to me ni motilo. Imamo ekipo in veliko košarkarjev, ki lahko vplivajo na igro in so samozavestni, zato sam ne bom izsiljeval metov. Nisem v ekipi, v kateri bi zadrževal žogo, z veseljem jo oddam in zmagam," pa je po tekmi dodal Murray.

Peta tekma bo na vrsti v torek zgodaj zjutraj (2.30), Miami pa za prvi naslov po letu 2013 potrebuje podoben povratek, kot je uspel Cleveland Cavaliers pred sedmimi leti. Takrat so po zaostanku z 1:3 v zmagah na krilih LeBrona Jamesa in Kyrieja Irvinga konjeniki ugnali Golden State Warriors. "Verjamemo drug v drugega. Počeli smo prave in težke stvari skozi sezono ter v končnici. Zdaj je najtežje, a predali se ne bomo. Borili se bomo do zadnjega, skušali napredovati, začeli pa bomo s tem že na naslednjem treningu. Zdaj moramo zmagati, druge poti ni. Pred sabo imamo veliko dela," je po drugem zaporednem porazu na domačem parketu dejal Butler.

Izid, končnica:

- finale:

Miami Heat - Denver Nuggets 95:108

(Vlatko Čančar ni dobil priložnosti za igro pri Denverju)

- Denver v seriji vodi s 3:1;

* Opomba: ekipi igrata na štiri zmage.