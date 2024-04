Denver in Oklahoma v konferenčnem polfinalu, Boston potrebuje le še zmago

Košarkarji Denver Nuggets in Oklahoma City Thunder so si v pretekli noči zagotovili napredovanje v drugi krog končnice severnoameriške lige NBA. Branilci naslova iz Denverja so premagali Los Angeles Lakers z 108:106 in tako s 4:1 osvojili serijo, medtem ko so prvi nosilci zahoda iz Oklahoma Cityja po zmagi s 97:89 pometli z New Orleans Pelicans.

Oklahoma City je tako napredovala v končnici prvič od leta 2016 in se bo v drugem krogu pomerila z zmagovalcem dvoboja med Dallas Mavericks in Los Angeles Clippers, ki je po nedeljski zmagi slednjih proti ekipi Luke Dončića izenačena na 2:2 v zmagah. Za goste iz Oklahoma Cityja sta po 24 točk prispevala Jalen Williams in Shai Gilgeous-Alexander. "To je bila najtežja zmaga doslej v seriji. Nismo bili natančni, vendar smo našli prave odgovore v zaključku tekme," je dejal Williams. New Orleans je na domačem parketu vodil s petimi točkami prednosti osem minut pred koncem tekme, a so gostje tekmo zaključili z nizom 18:2.

V zahodni konferenci je znan tudi že tretji udeleženec konferenčnega polfinala, saj si so napredovanje v pretekli noči zagotovili tudi Denver Nuggets, ki so izločili Los Angeles Lakers. S tem je LeBron James šele drugič v svoji 21-letni karieri v ligi izpadel iz končnice že po prvem krogu. Za branilce naslova je odločilen koš tri sekunde pred koncem dosegel Jamal Murray. Skupaj je dosegel 32 točk. James je na drugi strani bil blizu trojnemu dvojčku s 30 točkami, 11 podajami in devetimi skoki, a njegov dosežek je bil premalo za ostanek v končnici. Denver se bo v drugem krogu končnice pomeril z Minnesoto Timberwolves, ki so že včeraj potrdili napredovanje proti Phoenix Suns s 4:0 v zmagah. Le korak od napredovanja so v vzhodnem delu končnice Boston Celtics, ki so s 102:88 premagali Miami Heat za vodstvo s 3:1 v zmagah. Prvi strelec Bostona je bil Derrick White z 38 točkami.

White je 16 točk dosegel v prvi četrtini in tako pripravil teren za novo zmago, saj je njegovo moštvo vodilo s 53:36 ob polčasu. V tretji četrtini je bila prednost že 28 točk, a je Miami uspel do konca tekme nekoliko omiliti poraz. "Ko hitro dosežeš nekaj košev na začetku, se ti v nadaljevanju koš zdi izjemno velik. Želel sem biti agresiven in se pravilno odločati na igrišču," je dejal White. Za Miami, ki je znova igral brez poškodovanega Jimmyja Butlerja, je 25 točk dosegel Bam Adebayo. Peta tekma med ekipama je na sporedu v jutranjih urah četrtka, sledila ji bo tekma med Dallasom Luke Dončića in Los Angeles Clippers.

Liga NBA, končnica, 1. krog, izidi:

- vzhodna konferenca:

Miami Heat - Boston Celtics 88:102

(Boston vodi s 3:1 v zmagah).



- zahodna konferenca:

Denver Nuggets - Los Angeles Lakers 108:106

(Denver je napredoval v drugi krog s 4:1 v zmagah).



New Orleans Pelicans - Oklahoma City Thunder 89:97

(Oklahoma je napredovala v drugi krog s 4:0 v zmagah).