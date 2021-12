Denver izgubil v San Antoniu, Lakersi pa v Memphisu

Nuggetsi, za katere znova ni zaigral slovenski reprezentant Vlatko Čančar, so že po prvi četrtini zaostajali za osem točk in nato z manjšo razliko izgubili še preostale tri četrtine. Najboljši strelec Spursov je bil s 23 točkami Derrick White, pri Denverju pa sta dvajsetico presegla Nikola Jokić (22 točk) in Aaron Gordon (25 točk).