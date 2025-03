Denver izgubil z Washingtonom, Čančarju vnovič drobtinice

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Jordan Poole je s trojko 2,1 sekundo pred koncem poskrbel za zmago ekipe iz ameriške prestolnice. Skupaj je dosegel 19 točk, Alex Sarr pa rekord kariere s 34 točkami, petimi podajami in šestimi skoki. Za Denver je srbski zvezdnik Nikola Jokić vpisal 40 točk in 13 skokov.

Nocoj bodo ob 20.30 Los Angeles Lakers slovenskega asa Luke Dončića igrali proti ekipi Phoenix Suns. Lakers so po seriji osmih zmag nato na gostovanjih doživeli štiri poraze v nizu, nazadnje proti Denverju zaradi poškodb nista igrala zvezdnika LeBron James (dimeljska vez) in Dončić (zdravljenje stegenske mišice in levega gležnja).

Prvi naj ne bi igral še teden dni, Dončić pa naj bi bil po poročilih iz kluba nared že na nocojšnji tekmi, ki jo bomo v živo prenašali na Kanalu A in VOYO. Poškodovani so še Rui Hachimura, Jaxson Hayes, Dorian Finney-Smith in Gabe Vincent.