Denver (končno) do prve zmage, Miami in Milwaukee le še korak od napredovanja

Poleg srbskega zvezdnika Nikole Jokića , ki je 37 točkam dodal še osem skokov in šest podaj, se je pri domači ekipi izkazal Morris s 24 točkami, pri kalifornijski zasedbi pa sta bila najbolj učinkovita Stephen Curry s 33 in Klay Thompson z 32 točkami.

Denver se je v četrtem dvoboju le izognil "košarkarski metli" v končnici NBA. V izjemno razburljivem in izenačenem obračunu je bil v zadnji minuti izid izenačen 121:121, odločilne točke pa sta za domačo ekipo prispevala Monte Morris in Will Burton . Prvi je 33 sekund pred koncem povišal na 123:121, drugi pa je končno zmago potrdil po natančnem metu za tri točke osem sekund pred koncem dvoboja.

Milwaukee je v vetrovnem mestu odpihnil Chicago s 119:95. Prvo ime dvoboja je bil čudežni Grk Giannis Antetokounmpo , ki je bikom nasul 32 točk, poleg tega pa je zbral kar 17 skokov in sedem podaj. Poleg njega sta se pri lanskih prvakih lige NBA izkazala tudi "rezervist" Grayson Allen s 27 točkami, kar je njegov najboljši strelski izkupiček v končnici, ter Jrue Holiday , ki je dosegel točko manj. Pri bledem Chicagu sta bila najbolj učinkovita Zach LaVine s 24 točkami in 13 podajami ter DeMar DeRozan s 23 točkami.

New Orleans je v noči na ponedeljek premagal najboljšo ekipo rednega dela Phoenix s 118:103 in izid v zmagah izenačil na 2:2. V domači ekipi sta blestela Brandon Ingram s 30 točkami ter litovski center Jonas Valančiunas s 26 točkami in 15 skoki, v gostujoči, ki ni mogla računati na poškodovanega zvezdnika in prvega strelca ekipe Devina Bookerja, pa je bil najbolj učinkovit DeAndre Ayton s 23 točkami.

V noči na torek bosta na veliko sceno stopila Luka Dončić in Goran Dragić. Dončićev Dallas bo gostil Utah, Dragićev Brooklyn pa Boston. V seriji med Dallasom in Utahom je izid v zmagah izenačen 2:2, Brooklyn pa proti Bostonu na dosedanjih treh tekmah še ni okusil slasti zmage.

Liga NBA, končnica, 1. krog, izidi:

- vzhodna konferenca:

Chicago Bulls - Milwaukee Bucks 95:119

(Milwaukee vodi v zmagah s 3:1);



Atlanta Hawks - Miami Heat 86:110

(Miami vodi v zmagah s 3:1);



- zahodna konferenca:

Denver Nuggets - Golden State Warriors 126:121

(Golden State vodi v zmagah s 3:1);



New Orleans Pelicans - Phoenix Suns 118:103

(izid v zmagah je izenačen 2:2).