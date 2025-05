Denver na krilih izjemnega Jokića do zmage proti Oklahomi, Knicksi presenetili Boston

Kratkohlačniki so v TD Gardnu v Bostonu v velikem slogu premagali branilce naslova. Kelti so v tretji četrtini imeli že 20 točk prednosti, nato pa so košarkarji iz velikega jabolka uprizorili prvovrsten preobrat in izsilili podaljšek, v njem pa nato na kolena položili 18-kratne prvake v severnoameriški ligi NBA.

Pri New Yorku sta bila najbolj učinkovita Jalen Brunson in OG Anunoby, ki sta dosegla po 29 točk. Karl-Anthony Towns je za zmago prispeval 14 točk in 13 skokov, pri osmoljencih današnje prve polfinalne tekme pa je Jayson Tatum dosegel 23 točk, 16 skokov in šest asistenc ter postal peti najbolj učinkovit igralec v končnici v zgodovini keltov.