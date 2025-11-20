Denver na krilih Jokića do zmage v New Orleansu, uspešen tudi aktualni prvak

Branilci naslova v severnoameriški ligi NBA, košarkarji moštva Oklahoma City Thunder, so dosegli 15. zmago na 16. tekmi nove sezone. Doma so s 113:99 ugnali Sacramento Kings. Denver Nuggets pa so na krilih Nikole Jokića, ki je dosegel 28 točk, 11 skokov in 12 podaj, slavili v New Orleansu s 125:118.

Oklahoma letos melje vse pred seboj, še enkrat več pa je bil prvi strelec ekipe Shai Gilgeous-Alexander s 33 točkami, Chet Holmgren jih je dodal 21, pomemben pa je bil tudi učinek Isaiaha Hartensteina, ki je zbral 12 skokov. Pri Sacramentu je še enkrat več izstopal Nemec Dennis Schröder z 21 točkami, DeMar DeRozan jih je dosegel 17, nekdanji zvezdnik Oklahome Russell Westbrook, ki ga je publika toplo pozdravila, pa le sedem, temu pa je dodal 11 skokov in šest podaj.

Na zahodu na drugem mestu na plečih odličnega Srba Nikole Jokića, ki je na 14 tekmah dosegel devet trojnih dvojčkov, ostaja Denver, v New Orleansu pa mu je z osebnim rekordom 32 doseženih točk močno pomagal Peyton Watson. Pri New Orleansu je novinec Derik Queen, ki je začel kot obramba na Jokiću, dosegel 30 točk, Trey Murphy pa 23. V dvoboju tretjeuvrščenih ekip obeh konferenc se je Houston veselil zmage s 114:104 v Clevelandu za peto zaporedno slavje. Turški center Alperen Sengun je za Teksašane dosegel 28 točk in 11 skokov, Kevin Durant 20. Aaron Holiday je 14 od svojih 18 košev dosegel v zadnji četrtini in utišal občinstvo na tribunah.

Gostitelji so ob polčasu zaostajali kar 17 točk, v zadnji del pa krenili z zaostankom 74:70 in nato prišli na 77:76, nikoli na tekmi pa niso povedli. De'Andre Hunter je bil prvi košarkar Clevelanda s 25 točkami, 18 jih je dosegel Evan Mobley. Tretji na vzhodu so zdaj New York Knicks, ki so s 113:111 slavili v Dallasu. Jalen Brunson je dosegel 28 košev, tudi prosti met slabe štiri sekunde pred koncem za končni izid v izjemno tesni končnici, kjer je bil izid nazadnje izenačen na 109:109 vse do 31 sekund pred koncem. Novinec Cooper Flagg je zaradi bolezni izpustil svojo prvo tekmo v NBA.

Na vzhodu je drugi Toronto, ki je v Philadelphii z izidom 121:112 serijo zmag raztegnil na pet, skupaj pa na 15. tekmi dosegel 10. zmago. Po 22 točk sta dosegla RJ Barrett in Brandon Ingram, Jakob Pöltl jih je dal 19. Tekmo so gostje, ki so ob polčasu zaostajali za tri točke, odločili v tretjem delu, ko so ušli na 94:78, gostitelji pa so v zadnjem delu zmago ogrozili še dvakrat, ko so se približali na tri točke razlike. Liga NBA, izidi:

Cleveland Cavaliers - Houston Rockets 104:114 Indiana Pacers - Charlotte Hornets 127:118 Philadelphia 76ers - Toronto Raptors 112:121 Miami Heat - Golden State Warriors 110:96 Minnesota Timberwolves - Washington Wizards 120:109 New Orleans Pelicans - Denver Nuggets 118:125 Oklahoma City Thunder - Sacramento Kings 113:99 Dallas Mavericks - New York Knicks 111:113 Portland Trail Blazers - Chicago Bulls 121:122