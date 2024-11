Denver na krilih Jokića in Westbrooka premagal OKC, Tatum izgubil proti Kerru

Med ekipami s petimi zmagami in tremi porazi je zdaj tudi Denver. Ta je z vsega osmimi igralci, ki so dobili priložnost za igro, strl Oklahomo in ji zadal prvi poraz v sezoni.

Phoenix Suns, naslednji nasprotniki Dallasa, so doma s 115:112 premagali Miami Heat, pri čemer je Kevin Durant dosegel 32 točk. Phoenix je to sezono že enkrat slavil proti Dallasu (114:102).

Jokić je dvoboj končal s 23 točkami, 20 skoki in 16 podajami, v prvi peterki so mejo 20 točk presegli še odlični Russell Westbrook (29) ter Michael Porter in Christian Braun s po 24 točkami. Denver sicer več tednov ne bo mogel računati na Aarona Gordona , tokrat je bil poškodovan tudi Jamal Murray .

Cleveland Cavaliers še naprej ostajajo neporaženi. Deveto zmago po vrsti so vpisali v New Orleansu proti Pelicans s 131:122. Uravnotežena zasedba konjenikov ima zdaj na vzhodu dve zmagi prednosti pred prvaki Boston Celtics.

Visok poraz so doživeli Los Angeles Lakers. Memphis Grizzlies so bili doma boljši s 131:114. LeBron James je dosegel 39 točk, največ to sezono.

Na vzhodu so se zmag veselile še zasedbe Indiana Pacers, Atlanta Hawks in Charlotte Hornets, od zahodnih ekip pa so bile uspešne še Houston Rockets, Los Angeles Clippers in Sacramento Kings.