Denver na krilih Murrayja izsilil peto tekmo

Tretja tekma finala zahoda je postregla z dramatičnimi trenutki. Los Angeles je na začetku zadnje četrtine že zaostajal za 20 točk (77:97), a so se jezerniki vrnili in vodstvo zlatih zrn stopili na zgolj tri točke (98:101). In ko je že kazalo, da bosta LeBron James in Anthony Davis(27 točk) zrežirala preobrat ter jezernikom tlakovala vrnitev iz brezna poraza, je na sceno stopil KanadčanJamal Murray. V vrstah Denverja je Jerami Grant pomagal s 26 točkami, Nikola Jokić pa je tekmo končal z 22 točkami in desetimi skoki. Trener Denverja je bil zelo prešerne volje. "Vsi imamo že pospravljene kovčke, pripravljene za odhod, vendar še nismo pripravljeni iti," je dejal Michael Malone: "Iz neznanega razloga imamo radi ta mehurček."