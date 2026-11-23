Denver je v Chicagu dosegel deseto zmago v sezoni in je ob petih porazih na šestem mestu zahodne konference, kjer so na vrhu z izkupičkom 14-3 San Antonio Spurs in Los Angeles Lakers slovenskega zvezdnika Luke Dončića. Biki (4-12) so Denverju sicer povzročali kar nekaj težav, a sta zmago s skupnimi 12 točkami v podaljšku izvlekla Jamal Murray in Nikola Jokić. Prvi je dvoboj končal s 45 točkami in sedmimi podajami, srbski as pa je dosegel svoj 202. trojni dvojček v karieri s 37 točkami, 18 skoki in 11 podajami. S tem se je približal rekordu lige, 209 trojnim dvojčkom Russella Westbrooka. Pri Chicagu je 33 točk dosegel Buddy Hield.

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Vročica iz Miamija (10-6) je po slavju nad Oklahomo (10-7) niz zmag podaljšala na sedem. Miami, ki je igral brez poškodovanega Giannisa Antetokounmpa, je s trojnim dvojčkom 24 točk, 15 skokov in 12 asistenc vodil Bam Adebayo, Pelle Larsson je dodal 21 točk. Pri OKC, kjer je prav tako zaradi poškodb manjkalo več nosilcev igre, je 21 točk vpisal Bennett Stirtz. Četrto zmago zapovrstjo so dosegli Atlanta Hawks, ki so s 107:97 ugnali Detroit Pistons (10-6). Z 11 zmagami in šestimi porazi so Hawks povsem pri vrhu vzhodne konference. Pri Atlanti, ki je dvoboj odločila z udarnim začetkom zadnje četrtine in delnim izidom 18:0, je 27 točk dosegel Nickeil Alexander-Walker. Pri Detroitu je 19 točk dosegel Isaiah Joe, medtem ko je Cade Cunnigham ob težavah s kolenom vpisal kar 15 podaj, a le pet točk.

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Pri izkupičku 11-6 so na vzhodu tudi Boston Celtics in New York Knicks. Branilci naslova so za peto zaporedno zmago premagali tekmece iz Indiane (5-12). Karl-Anthony Towns je za kratkohlačnike dosegel 30 točk in 13 skokov, Jalen Brunson je dodal 22 točk, Josh Hart pa trojni dvojček s po deset točkami in podajami ter 11 skoki. Pri Pacers, ki so doživeli četrti poraz zapovrstjo, je 25 točk zabeležil Pascal Siakam. Tudi Boston je doživel četrti zaporedni poraz, tokrat v San Franciscu. Golden State Warriors (9-8) so slavili z 88:87 in prekinili niz petih tekem brez zmage. Za bojevnike je Brandin Podziemski vpisal 18 točk, za kelte pa Jayson Tatum 27 točk ob desetih skokih.

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Na preostalih tekmah večera so Dallas Mavericks (10-7) s 116:114 tesno ugnali Utah Jazz (3-15), Washington Wizards (7-11) pa niso imeli težjega dela z Orlandom (7-9) in ga premagali s 116:96. Liga NBA, izidi: Atlanta Hawks - Detroit Pistons 107:97 Miami Heat - Oklahoma City Thunder 123:113 Washington Wizards - Orlando Magic 116:96 Chicago Bulls - Denver Nuggets 145:151 (podaljšek) Utah Jazz - Dallas Mavericks 114:116 New York Knicks - Indiana Pacers 113:106 Golden State Warriors - Boston Celtics 88:87