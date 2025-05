Denver na krilih odličnega Jokića izsilil sedmo tekmo

Košarkarji moštva Denver Nuggets so ponoči na šesti tekmi konferenčnega polfinala lige NBA na zahodu ugnali Oklahoma City Thunder s 119:107 in si priborili odločilno sedmo tekmo. Ta bo na sporedu v nedeljo v Oklahoma Cityju, zmagovalec pa se bo za konferenčni naslov pomeril z Minnesota Timberwolves.

OGLAS

Tehtnica se je v razprodani Ball Areni v korist gostiteljev začela nagibati ob koncu tretje četrtine, ko si je Denver v dveh minutah priigral 10 točk prednosti (90:80). Oklahoma v zadnjem delu tega zaostanka nikakor ni znala znižati. Vnovič je v domačem dresu blestel trikratni MVP lige NBA Nikola Jokić z 29 točkami, Srb pa je temu dodal 14 skokov, osem podaj, blokado in dve ukradeni žogi. Izdatno sta mu pomagala Jamal Murray s 25 točkami in Christian Braun s 23 točkami in 11 skoki.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Viden pečat je v domačem dresu pustil tudi igralec s klopi 23-letni Julian Strawther s 15 točkami. Slovenski reprezentant Vlatko Čančar za prvake 2023 tudi tokrat ni stopil na parket. "Danes je res presenetil. Dosegel je nekaj košev in razbremenil naše glavne igralce. Lepo so se dopolnili," je Strawtherjev učinek pohvalil tudi domači trener David Adelman. Pri Oklahomi, najuspešnejši ekipi rednega dela lige NBA, je Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander dosegel 32 točk, 19 jih je dodal Chet Holmgren. Ostali košarkarji so bili tokrat slaba pomoč. Vsekakor je jasno, da se konec tedna obeta še en izjemen dvoboj. Denver je v seriji že vodil z 2:1 v zmagah, nato je dvakrat zaporedoma slavila Oklahoma. "Poraza sta bila za nas težka, a, kot vidite, smo še vedno tukaj. Tesno je, vsaka tekma je poglavje zase. Na vsaki izstopajo drugi obrazi," je za odločilno tekmo napovedal Adelman, navdušen, da bo Denver v nedeljo v Oklahomo sploh potoval.

Nikola Jokić je bil kot ničkolikokrat do sedaj gonilna sila na poti do tretje zmage Denverja v polfinalni seriji proti Oklahomi. FOTO: AP icon-expand

"Najprej pohvale Denverju. Obe ekipi sta doslej opravili odlično delo, si izmenjavali udarce in danes je udaril Denver. To moramo storiti v nedeljo mi. Moramo pokazati to, kar smo bili celo sezono, in izkoristiti priložnost, ki jo imamo," pa je menil trener Oklahoma Mark Daigneault, ki bo imel v Paycom Centru za sabo tudi polno dvorano navijačev. Liga NBA, končnica, 2. krog, izid tekme:

- zahod:

Denver Nuggets - Oklahoma City Thunder 119:107

(izid v zmagah je izenačen na 3:3; Vlatko Čančar ni igral za Denver) *Opomba: moštva v vseh krogih končnice igrajo na štiri zmage.