Denver na krilih razpoloženega Jokića do zmage nad San Antoniom

Ljubljančan ni bil najbolj razpoložen, iz igre je metal 9-26, od tega za tri točke 1-9. Po poškodbi je za Teličke znova zaigral Kristaps Porzingis ter dosegel 23 točk in pobral 12 žog pod obema obročema. Pri 'raketah' se je poleg Walla izkazal še Christian Wood z 22 točkami in desetimi skoki.

Košarkarji Dallasa so v severnoameriški poklicni košarkarski ligi NBA v lokalnem dvoboju morali priznati premoč tekmecev iz Houstona, ki so na krilih povratnika Johna Walla , ki je dosegel 31 točk ter sedem podaj, slavili s 102:93. Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić je za osmoljence teksaškega dvoboja v 37:28 minute dosegel 23 točk, devet skokov in pet podaj.

Boljšo predstavo je prikazal Denver, ki je na domačem igrišču premagal tretjo teksaško ekipo v ligi NBA iz San Antonia s 106:96. Znova je bil junak tekme srbski center Nikola Jokić , ki so ga malenkosti ločile do 13. trojnega dvojčka v tej sezoni, na koncu je zbral 25 točk, deset podaj in devet skokov.

Danes je bilo na sporedu še sedem tekem. Brooklyn se je po zmagi nad New Orleansom s 139:111 znova zavihtel na vrh vzhodne konference. Za domačo zasedbo je po dolgi odsotnosti – manjkal je na 23 tekmah – znova zaigral Kevin Durant in po vrnitvi na igrišče v slabih 19 minutah prispeval 17 točk. Pri 'mrežicah' sta bila najbolj učinkovita Kyrie Irving s 24 in LaMarcus Aldridge z 22, pri gostih pa Eric Bledsoes 26 točkami.

V dosedanjem delu najboljša ekipa v ligi NBA iz Salt Lake Cityja je doživela drugi poraz. Po porazu v Dallasu je danes po podaljšku klonila še v Phoenixu s 113:117. Pri zasedbi iz Arizone, ki je dosegla sedmo zmago v nizu, sta blestela Devin Booker in Chris Paul. Prvi je prispeval 35, drugi pa 29 točk. Pri gostujoči ekipi je bil izjemno razpoložen Donovan Mitchell z 41 točkami, Bojan Bogdanović je prispeval 20, Rudy Gobertpa 16 točk in 18 skokov.

Boston je po hudem boju premagal New York s 101:99. Pri 'keltih' je blestel Jaylen Brown z 32 točkami in desetimi skoki, izkazala sta se tudi prvi zvezdnik Jayson Tatum s 25 točkami in desetimi skoki ter Marcus Smart, ki je devetim podajam dodal še 17 točk, od tega 14 v zadnji četrtini. Pri 'kratkohlačnikih' je bil najboljši RJ Barrettz 29 točkami, njegov met za tri točke pa je znašal 6-6. Julius Randle je dodal 22 točk in devet skokov.

Russell Westbrook je v Orlandu dosegel 20. trojni dvojček v tej sezoni. V 38 minutah je dosegel 23 točk, 15 podaj in 14 skokov, njegov Washington pa je slavil s 131:116.

Indiana je na kolena položila zadnjeuvrščeno Minnesoto s 141:137, Atlanta je na domačem parketu morala priznati premoč Memphisu, ki je slavil s 131:113, Charlotte pa je v gosteh ukanil Oklahomo City s 113:102.

Liga NBA, izidi:

Houston Rockets - Dallas Mavericks 102:93

(Luka Dončić: 23 točk, 9 skokov in 5 podaj v 37:28 minute za Dallas).

Denver Nuggets - San Antonio Spurs 106:96

(Vlatko Čančar je igral 3:47 minute za Denver).

Indiana Pacers - Minnesota Timberwolves 141:137

Orlando Magic - Washington Wizards 116:131

Boston Celtics- New York Knicks 101:99

Brooklyn Nets - New Orleans Pelicans 139:111

Atlanta Hawks - Memphis Grizzlies 113:131

Oklahoma City Thunder - Charlotte Hornets 102:113

Phoenix Suns- Utah Jazz117:113 (po podaljšku)